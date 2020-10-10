"المرأة المسلسلة" تواعد سماء السعودية من الليلة.. خط وهمي في "ذات الكرسي"

"فلكية جدة": تبدو كلطخة ضبابية خافتة وشفافة باتجاه الأفق.. 2.5 مليون سنة ضوئية

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن مجرة أندروميدا "المرأة المسلسلة" تُرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية ابتداءً من مساء اليوم الاثنين، وفي الليالي الخالية من وجود القمر بالعين المجردة، وما تبقى من الخريف وطوال فصل الشتاء وحتى بداية الربيع المقبل.

وأوضح: "تعتبر القاعدة العامة في رصد المجرات وغيرها من الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء أن يتم الرصد في ليلة صافية وخالية من وجود القمر بقبة السماء، وأن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن وليس من البيت".

وبيّن: "ولرصد "أندروميدا" في الوقت الحالي وبالعين المجردة يتم النظر باتجاه الأفق الشمالي الشرقي بعد بداية الليل، وكوسيلة مساعدة تستخدم مجموعة نجوم كاسيوبية "ذات الكرسي" كدليل لتحديد موقع المجرة، بحيث يتم رسم خط وهمي من رأس الجزء الذي يشبه الشكل "V" عندها يحدد موقع المجرة".

وتابع: "المجرة ستبدو كلطخة ضبابية خافتة وشفافة، وهنا يجب التوضيح أن مجرة "أندروميدا" بعيدة جداً بعكس ما قد يعتقد البعض عند رؤيتها؛ فهي تبعد مسافة 2.5 مليون سنة ضوئية وقطرها 220.000 سنة ضوئية وتحتوي على مئات المليارات من النجوم، ويمكن تحسين الرؤية باستخدام المنظار الثنائي العينية كخيار مثالي؛ نظراً لسهولة استخدامه، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن مشاهدة بعض تفاصيل المجرة.

واختتم قائلاً: "من المهم معرفة أنه سواء بالعين المجردة أو المنظار أو حتى من خلال التلسكوب، فإن مجرة أندروميدا لن تظهر كما في الصور التي التقطت بواسطة وكالة الفضاء ناسا، وإذا قررت أن تخوض تجربة رؤية مجرة أندروميدا عليك أن تختار موقعاً جيداً بعيداً عن أضواء مدينتك، وأن تكون السماء صافية، ويمكن أيضاً رؤية شريط درب التبانة والكثير من النجوم، وإمكانية رؤية تساقط بعض الشهب، وإذا كانت هذه تجربتك الأولى فلن تكون الأخيرة؛ فالمنظر سوف يكون في غاية الجمال".