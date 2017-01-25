"المرزوقي" يكشف تفاصيل قضية انتقال "العويس" إلى الأهلي

بارك لجماهير وعشاق النادي إتمامَ الصفقة

كشف رئيس نادي الأهلي "أحمد المرزوقي" في اتصال إذاعي؛ تفاصيل قصة انتقال حارس المنتخب الوطني ونادي الشباب إلى ناديه لمدة خمس سنوات؛ حيث بدأ حديثه بتقديم المباركة لجماهير وعشاق النادي على إتمام الصفقة، متمنيًا أن يشارك اللاعب زملاءه في الحفاظ على الإنجازات وتحقيق البطولات.

وأضاف: "محمد العويس لاعب مميز، وهو حارس للمنتخب، وكان الجميع بالنادي حريصًا على انضمامه للنادي، ولاسيما بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانتقال للنادي، والحمد لله أننا وُفقنا في إتمام الصفقة".

ورفض رئيس نادي الأهلي الخوض في الاتهامات التي وجهت إلى إدارة ناديه بإخفاء اللاعب بعد انتهاء معسكر المنتخب في أبوظبي، مؤكدًا أنَّها صدرت من أشقائنا بنادي الشباب، وطرقنا الأبواب الرسمية مع نادي الشباب، وفوجئنا بإنكار إدارة الشباب للمفاوضات معهم والاتفاقية التي وقعت، وانتظرنا دخول اللاعب للفترة الحرة حتى وقعنا معه، نظرًا لرغبته في الانضمام إلى النادي الأهلي، نحن آثرنا الصمت، وغير ملزمين بالرد على بيانات نادي الشباب.

وأنكر "المرزوقي" تهمة تفاوض إدارته مع اللاعب في معسكر المنتخب بالقول: إنها غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وأنَّ التفاوض قد بدأ بعد حصولنا على اتفاقية مختومة وموقعة من مدير الاحتراف بنادي الشباب، ولا يهمنا هل هناك تفويض من رئيس النادي لمدير الاحتراف؛ لأنه شأن داخلي شبابي.

وأفاد أنَّ إدارته احترمت قرار لجنة الاحتراف برفض الاتفاقية، وانتظرنا حتى دخول اللاعب الفترة الحرة.

ونفى "المرزوقي" أن يكون قد أعلن عن توقيعه مع اللاعب في برنامج صدى الملاعب قائلاً: "لقد حصل لبس عند إخواننا في إدارة الشباب؛ فقد كان السؤال الموجه لي عن تجديد عقد الرعاية للنادي مع الخطوط القطرية، وأجبت: انتهينا من التفاوض والتوقيع خلال يومين، وقد اجتزئ الكلام، وتم تدخيل قضية اللاعب، وحين سألت عن "العويس" قلت: اللاعب شبابي، ولكن اللاعب حيران.

وأوضح أن نادي الأهلي تعامله في جميع الأمور يكون عن طريق القنوات الرسمية ولا يمكن للنادي أن ينجرّ خلف المهاترات، وأننا نحتفظ بكل الحب والاحترام لكيان نادي الشباب ورموزه، ولا يمكن أن نسيء لهم، ولا يكمن أن نغير موقفنا من التعامل مع أي نادٍ؛ لاننا نتعامل باحترافية مع جميع الأندية حسب الأنطمة المعمول بها في الاتحاد السعودي والدولي.

وأردف: ما زلنا نتمنى من إدارة الشباب التنازلَ الستة الأشهر المتبقية من عقد اللاعب حسب ما كان التفاوض قبل الإعلان عنه، طالما أن اللاعب أصبح أهلاويًّا مقابل أن نتنازل عن باقي مستحقاتنا من قيمة عقد اللاعب "إسماعيل مغربي".