يحتفل عبدالملك عبدالرحمن المرشد، أحد موظفي جامعة الملك سعود بمكتب وكيل الجامعة بمناسبة ترقيته من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة.
المرشد إلى الحادية عشرة
يحتفل عبدالملك عبدالرحمن المرشد، أحد موظفي جامعة الملك سعود بمكتب وكيل الجامعة بمناسبة ترقيته من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة.
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المرشد إلى الحادية عشرةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2016-12-30
30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
04:06 PM
المرشد إلى الحادية عشرة
يحتفل عبدالملك عبدالرحمن المرشد، أحد موظفي جامعة الملك سعود بمكتب وكيل الجامعة بمناسبة ترقيته من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة.
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