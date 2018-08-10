المركز السعودي للرعاية الاجتماعية ينفذ مشاريع إغاثية للسوريين بالزعتري

لذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن والجرحى والأرامل والأطفال

نفّذ المركز السعودي للرعاية والبحث الاجتماعي في مخيم "الزعتري"، عدداً من المشاريع التي تهتم بكل الجوانب الإغاثية وتوفير الحياة الكريمة للأشقاء اللاجئين السوريين؛ خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن والجرحى والأرامل والأطفال.

ويُعَد المركز السعودي للرعاية والبحث الاجتماعي من أبرز المشاريع التي أطلقتها الحملة السعودية؛ حيث يقوم كادر هذا المركز بعمل زيارات ميدانية للأشقاء اللاجئين السوريين، والاطلاع على حالاتهم عن كثب، والاستماع لهم وتحديد الاحتياجات الفعلية.

ويتم رفع تقارير دورية؛ تمهيداً لبناء الخطط والاستراتيجيات اللازمة للاستجابة الفورية لهذا الاحتياج، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الرعاية الإنسانية التي تحتاجها الأسر المتضررة وتنفيذ برامج التوعية الإرشادية والتثقيفية.

وقال المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان: إنشاء المركز السعودي للرعاية والبحث الاجتماعي؛ يأتي بهدف تقديم خدمة اجتماعية متميزة للأشقاء اللاجئين السوريين، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والبيئية المحيطة بشكل عام؛ عن طريق دراسة حياة الأفراد وحياة الجماعات والمجتمعات؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية وتحسين الظروف المعيشية لهم.