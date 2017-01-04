المرور: 11 مخالفة إذا اقترنت باستخدام "الجوال" أثناء القيادة تؤدي لإيقاف السائق ٢٤ ساعة

يتم التأكد من سجله بالحاسب الآلي إن كان يوجد في سجله مخالفة مؤثرة على السلامة

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان: "لا يتم إيقاف من يستخدم الجوال أثناء القيادة "٢٤ساعة" مباشرة، ولكن بعد استيقافه من قبل رجل المرور يتم التأكد من سجله بالحاسب الآلي إن كان يوجد مخالفة مسجلة عليه من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وهي:

١/ التفحيط

٢/ قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر

٣/ تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر

٤/ قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير

٥/ المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة

٦/ طمس لوحات المركبة

٧/ التجاوز في المنعطفات

٨/ قيادة المركبة بدون مكابح أو أنوار

٩/ تجاوز السرعة المحددة بأكثر من٢٥ كيلو متراً بالساعة

١٠/ استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

١١/عدم التوقف تماماً عند إشارة قف

فهذا يستدعي عرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات منه.



وأضاف: "أما من كان سجله خالياً من تلك المخالفات فيكتفى بتسجيل المخالفة والتأكيد عليه بعدم تكرارها حتى لا يتعرض للإيقاف وقبل ذلك حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين".

