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المرور يحذِّر السيدات من استغلال أشخاص لهن بحجة تعليم القيادة أو نشر وظائف نسائية

"الربيعان": ضبطنا مكاتب غير مرخصة تدربهن على السياقة متوعدًا بالكشف عنها للإعلام

حذَّر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، السيدات من استغلال بعض الأشخاص لهن بحجة تعليم القيادة، أو نشر وظائف قيادة نسائية، مؤكدًا لبرنامج "يا هلا" أمس أن "‏على النساء ألا يتعجلن في تعلم القيادة في مكاتب غير مرخصة، وسيتم قريبًا إعلان مكاتب معتمدة".

وكشف العقيد طارق الربيعان في هذا الصدد عن ضَبط مكاتب غير مرخصة تقوم بتدريب السيدات على السياقة، من ضمنها مكاتب في الشرقية، أقرت بقيامها بذلك في مخططات سكنية مقابل مبلغ مالي.. متوعدًا بالكشف عنها للإعلام، وإصدار العقوبات ضدها.

ولفت متحدث المرور إلى أن إنشاء المدارس المخصصة لتدريب النساء على قيادة السيارات لن يستغرق شهرًا في حال انتهاء اللجنة الوزارية المشكَّلة من (الداخلية والمالية والعمل) من الخروج بالتعليمات المنظِّمة لهذا الأمر.

وأفاد بأن الاختبارات على السياقة للنساء - كما هو متبع - ستكون على مرحلتين: نظرية للتأكد من أنظمة السير وتعليمات المرور، واختبارات أخرى عملية للتأكد من إتقان واستيعاب طريقة القيادة الصحيحة والآمنة، مع الفحوصات الطبية للنظر والدم، وغيرهما.

وشدَّد "الربيعان" على أن المرور لن يتوانى في إيقاع مخالفة ضد أي شخص يقوم بتعليم المرأة القيادة خارج المكاتب المرخصة والمعتمدة رسميًّا لذلك، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تضيف قيادة المرأة السيارة سلامة مرورية وانضباطًا أكثر للشوارع والطرقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المرور يحذِّر السيدات من استغلال أشخاص لهن بحجة تعليم القيادة أو نشر وظائف نسائية
سبق

حذَّر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، السيدات من استغلال بعض الأشخاص لهن بحجة تعليم القيادة، أو نشر وظائف قيادة نسائية، مؤكدًا لبرنامج "يا هلا" أمس أن "‏على النساء ألا يتعجلن في تعلم القيادة في مكاتب غير مرخصة، وسيتم قريبًا إعلان مكاتب معتمدة".

وكشف العقيد طارق الربيعان في هذا الصدد عن ضَبط مكاتب غير مرخصة تقوم بتدريب السيدات على السياقة، من ضمنها مكاتب في الشرقية، أقرت بقيامها بذلك في مخططات سكنية مقابل مبلغ مالي.. متوعدًا بالكشف عنها للإعلام، وإصدار العقوبات ضدها.

ولفت متحدث المرور إلى أن إنشاء المدارس المخصصة لتدريب النساء على قيادة السيارات لن يستغرق شهرًا في حال انتهاء اللجنة الوزارية المشكَّلة من (الداخلية والمالية والعمل) من الخروج بالتعليمات المنظِّمة لهذا الأمر.

وأفاد بأن الاختبارات على السياقة للنساء - كما هو متبع - ستكون على مرحلتين: نظرية للتأكد من أنظمة السير وتعليمات المرور، واختبارات أخرى عملية للتأكد من إتقان واستيعاب طريقة القيادة الصحيحة والآمنة، مع الفحوصات الطبية للنظر والدم، وغيرهما.

وشدَّد "الربيعان" على أن المرور لن يتوانى في إيقاع مخالفة ضد أي شخص يقوم بتعليم المرأة القيادة خارج المكاتب المرخصة والمعتمدة رسميًّا لذلك، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تضيف قيادة المرأة السيارة سلامة مرورية وانضباطًا أكثر للشوارع والطرقات.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
01:55 AM

المرور يحذِّر السيدات من استغلال أشخاص لهن بحجة تعليم القيادة أو نشر وظائف نسائية

"الربيعان": ضبطنا مكاتب غير مرخصة تدربهن على السياقة متوعدًا بالكشف عنها للإعلام

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عبدالحكيم شار - الرياض
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حذَّر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، السيدات من استغلال بعض الأشخاص لهن بحجة تعليم القيادة، أو نشر وظائف قيادة نسائية، مؤكدًا لبرنامج "يا هلا" أمس أن "‏على النساء ألا يتعجلن في تعلم القيادة في مكاتب غير مرخصة، وسيتم قريبًا إعلان مكاتب معتمدة".

وكشف العقيد طارق الربيعان في هذا الصدد عن ضَبط مكاتب غير مرخصة تقوم بتدريب السيدات على السياقة، من ضمنها مكاتب في الشرقية، أقرت بقيامها بذلك في مخططات سكنية مقابل مبلغ مالي.. متوعدًا بالكشف عنها للإعلام، وإصدار العقوبات ضدها.

ولفت متحدث المرور إلى أن إنشاء المدارس المخصصة لتدريب النساء على قيادة السيارات لن يستغرق شهرًا في حال انتهاء اللجنة الوزارية المشكَّلة من (الداخلية والمالية والعمل) من الخروج بالتعليمات المنظِّمة لهذا الأمر.

وأفاد بأن الاختبارات على السياقة للنساء - كما هو متبع - ستكون على مرحلتين: نظرية للتأكد من أنظمة السير وتعليمات المرور، واختبارات أخرى عملية للتأكد من إتقان واستيعاب طريقة القيادة الصحيحة والآمنة، مع الفحوصات الطبية للنظر والدم، وغيرهما.

وشدَّد "الربيعان" على أن المرور لن يتوانى في إيقاع مخالفة ضد أي شخص يقوم بتعليم المرأة القيادة خارج المكاتب المرخصة والمعتمدة رسميًّا لذلك، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تضيف قيادة المرأة السيارة سلامة مرورية وانضباطًا أكثر للشوارع والطرقات.

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