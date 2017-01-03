"المري" يطّلع على أعمال المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير

استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير، حسين بن حمد المرّي، في مكتبه يوم أمس، أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير الدكتور ناصر آل قميشان، والمدير التنفيذي لتنسيقي عسير علي بن حسن عسيري، ومندوب مؤسسة الملك خالد، ماهر أبوحجلة؛ للاطلاع على أعمال المجلس في المنطقة.

وأثنى "المرّي" على دور المجلس التنسيقي المهم في تطوير القطاع الثالث، بالتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة ومع الجهات الخيرية، واعداً الجميع بمزيد من التعاون فيما يخدم التنمية في المنطقة.

وفِي ختام الزيارة تسلّم "المريّ" نسخة من كتيب المجلس، وتقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية، عقب ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.