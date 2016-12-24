"المزهر" يفجِّرها: "الاتحاد" مهدَّد بالهبوط للدرجة الأولى!

لديه قضايا في "الفيفا" سيُحكم فيها خلال أيام

فجَّر المراسل الرياضي رياض المزهر مفاجأةً من العيار الثقيل في تصريحات فضائية له على قناة mbc prosport ، حينما قال إن الاتحاد مهدد بالهبوط للدرجة الأدنى.

وقال المزهر في تعقيبه على قرار "الاتحاد السعودي" اليوم تفعيل عقوبة الفيفا على نادي الاتحاد، وذلك بخصم ثلاث نقاط من رصيده، إن المشكلة ليست في النقاط الثلاث فحسب.

وتابع تصريحاته بأن هناك قضيتين على الاتحاد في الفيفا بعد عشرة أيام من الآن، وفي حال الحكم في أي منهما ضد العميد فقد يهبط للدرجة الأدنى.

وشرح المزهر ذلك بقوله: إن عقوبة الفيفا ستكون بخصم ثلاث نقاط، لكن إن تمت معاقبة النادي نفسه من قِبل الاتحاد الدولي فستكون العقوبة التالية هي هبوطه للدرجة الأدنى.