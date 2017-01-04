"المزيني": "نعومي تشومسكي" أعطاني درساً في التواضع والتجاوب السريع

"أبرز مثقفي العالم" رد على الكاتب السعودي خلال 20 دقيقة بعد تنبيهه عن خطأ بكتابه

أشاد الدكتور والكاتب المعروف حمزة المزيني بتواضع أحد أبرز مثقفي العالم البروفيسور نعومي تشومسكي؛ لرده على إيميل الدكتور المزيني الذي يعكف حالياً على ترجمة أحد كتبه.



وقال المزيني على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كتبت قبل أقل من ساعة لتشومسكي عن خطأ بسيط في كتابه الذي أترجمه, فأجابني بعد أقل من 20 دقيقة بالرسالة المرفقة"، مضيفاً "ما أبعد الفرق بين العظماء وغيرهم!".

وأعرب المثقف العالمي في رده عن سعادته بخبر الترجمة, مؤكداً أنه سيعمل على تصحيح الخطأ سريعاً, مبيناً أنه بالفعل تواصل مع الناشر الذي وعد بالتصحيح في النسخة المقبلة للكتاب الذي ستتم طباعته بعد التصحيح.

ونعومي تشومسكس هو أستاذ لسانيات وفيلسوف أمريكي, إضافة إلى أنه عالم إدراكي وعالم بالمنطق, ومؤرخ وناقد وناشط سياسي، وهو أستاذ لسانيات فخري في قسم اللسانيات والفلسفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي عمل فيه لأكثر من 50 عاماً، وهو أحد أبرز المؤسسات التعليمية والعلمية في أمريكا.

وإضافة إلى عمله في مجال اللسانيات، فقد كتب تشومسكي عن الحروب والسياسة ووسائل الإعلام، وهو مؤلف لأكثر من 100 كتاب.

وفقاً لقائمة الإحالات في الفن والعلوم الإنسانية عام 1992، فإنه تم الاستشهاد بتشومسكي كمرجع أكثر من أي عالم حي خلال الفترة من 1980 حتى 1992، كما صُنف بالمرتبة الثامنة لأكثر المراجع التي يتم الاستشهاد بها على الإطلاق في قائمة تضم الإنجيل وكارل ماركس وغيرهم.

ووُصف تشومسكي بالشخصية الثقافية البارزة، حيث صُوت له كـ "أبرز مثقفي العالم" في استطلاع للرأي عام 2005.

