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المسحل يشارك في اجتماع لجنة الانضباط الدولية

شارك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل صباح أمس الجمعة في اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في مقر الاتحاد بزيورخ السويسرية الأول بعد تشكيلها الأخير الذي اعتمدته الجمعية العمومية خلال اجتماعها السابع والستين، والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة وتم خلاله المصادقة على تعيين المسحل عضواً في لجنة الانضباط في دورتها التي تستمر لمدة أربع سنوات.

وتم خلال الاجتماع توضيح آلية العمل وشرح عددٍ من النقاط التي تهم العضو، منها عدم مشاركته في القضايا التي تخص الأندية أو الاتحاد المحلي الذي يتبع له.

كما التقى المسحل على هامش اجتماع لجنة الانضباط رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو، الذي رحب به وباقي الأعضاء، مقدماً لهم تهنئته بعد انضمامهم للجنة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل يشارك في اجتماع لجنة الانضباط الدولية
سبق

شارك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل صباح أمس الجمعة في اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في مقر الاتحاد بزيورخ السويسرية الأول بعد تشكيلها الأخير الذي اعتمدته الجمعية العمومية خلال اجتماعها السابع والستين، والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة وتم خلاله المصادقة على تعيين المسحل عضواً في لجنة الانضباط في دورتها التي تستمر لمدة أربع سنوات.

وتم خلال الاجتماع توضيح آلية العمل وشرح عددٍ من النقاط التي تهم العضو، منها عدم مشاركته في القضايا التي تخص الأندية أو الاتحاد المحلي الذي يتبع له.

كما التقى المسحل على هامش اجتماع لجنة الانضباط رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو، الذي رحب به وباقي الأعضاء، مقدماً لهم تهنئته بعد انضمامهم للجنة.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:31 AM

المسحل يشارك في اجتماع لجنة الانضباط الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل صباح أمس الجمعة في اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في مقر الاتحاد بزيورخ السويسرية الأول بعد تشكيلها الأخير الذي اعتمدته الجمعية العمومية خلال اجتماعها السابع والستين، والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة وتم خلاله المصادقة على تعيين المسحل عضواً في لجنة الانضباط في دورتها التي تستمر لمدة أربع سنوات.

وتم خلال الاجتماع توضيح آلية العمل وشرح عددٍ من النقاط التي تهم العضو، منها عدم مشاركته في القضايا التي تخص الأندية أو الاتحاد المحلي الذي يتبع له.

كما التقى المسحل على هامش اجتماع لجنة الانضباط رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو، الذي رحب به وباقي الأعضاء، مقدماً لهم تهنئته بعد انضمامهم للجنة.

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