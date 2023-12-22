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"المسند": نعيش حالياً في الأيام "الأكثر برداً" وبيانات 35 سنة شاهدة

قال: "برد الانصراف" داهمنا واليوم يوقف الليل أخذه من حصة النهار

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم يتوقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل.

وأضاف في تغريدات متتالية له اليوم عبر "تويتر": هذا اليوم دخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

وقال أيضاً: وفقاً للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة يتضح أن شهر ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخير من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير.

وتابع: في أجواء المربعانية يظهر البخار من الفم لشدة البرودة صباحاً، وقد يظهر الندى آخر الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وفيها تتساقط أوراق بعض الأشجار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": نعيش حالياً في الأيام "الأكثر برداً" وبيانات 35 سنة شاهدة
سبق

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم يتوقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل.

وأضاف في تغريدات متتالية له اليوم عبر "تويتر": هذا اليوم دخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

وقال أيضاً: وفقاً للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة يتضح أن شهر ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخير من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير.

وتابع: في أجواء المربعانية يظهر البخار من الفم لشدة البرودة صباحاً، وقد يظهر الندى آخر الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وفيها تتساقط أوراق بعض الأشجار.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:01 AM
قال: "برد الانصراف" داهمنا واليوم يوقف الليل أخذه من حصة النهار

"المسند": نعيش حالياً في الأيام "الأكثر برداً" وبيانات 35 سنة شاهدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,014

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم يتوقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل.

وأضاف في تغريدات متتالية له اليوم عبر "تويتر": هذا اليوم دخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

وقال أيضاً: وفقاً للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة يتضح أن شهر ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخير من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير.

وتابع: في أجواء المربعانية يظهر البخار من الفم لشدة البرودة صباحاً، وقد يظهر الندى آخر الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وفيها تتساقط أوراق بعض الأشجار.

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