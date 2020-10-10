"المطيري": التزاحم أمام شباك الصيدليات مُضر وانتهاك لحقوق المرضى

قال: موظف الصيدلية يحتاج إلى بيئة هادئة وتركيز أثناء صرف الأدوية

طالب الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري، بأهمية منع التزاحم أمام شباك الصيدليات في المستشفيات؛ لما يسببه من أضرار على سلامة المرضى وانتهاك لحقوقهم.

وقال المطيري لـ"سبق": إن موظف الصيدلية الذي يصرف الأدوية للمرضى يحتاج إلى بيئة هادئة خالية من الإزعاج حتى يتمكن من التركيز أثناء صرف الأدوية وتقديم الشرح الكافي للمريض والمتعلق باستخدام الأدوية.

وأضاف أن تزاحم المرضى أمام شباك الصيدلية انتظاراً لصرف أدويتهم يشتت انتباه موظف الصيدلية؛ مما قد يتسبب في صرف جرعات خاطئة أو أدوية خاطئة، والذي يعتبر من ضمن الأخطاء الدوائية حيث قد ينتج عن ذلك أضرار تصل إلى الوفاة.

وبيّن أن تزاحم المرضى أمام شباك الصيدلية لا يسمح لموظف الصيدلية بالقيام بأحد مسؤولياته وهي التثقيف الدوائي والذي له دور كبير في تحقيق السلامة الدوائية؛ حيث أشارت التقارير الصحية العالمية إلى أن غياب التثقيف الدوائي أثناء صرف الأدوية يؤدي إلى تنويم المرضى في المستشفيات بسبب الأضرار الناتجة عن الأخطاء الدوائية.

وأوضح "المطيري" وجود مخالفة أخرى متعلقة بتزاحم المرضى أمام شباك الصيدليات وهي انتهاك حقوق المرضى؛ حيث إن من حق المريض أن يتم المحافظة على سرية معلوماته سواء الشخصية أو الصحية.

وأردف أن مناداة المرضى بأسمائهم أمام المرضى الآخرين المتواجدين أمام الصيدلية يعتبر مخالفة لحقوق المرضى حيث يجب المحافظة على سرية معلومات المريض الشخصية.

وبيّن أن المخالفة المتعلقة بسرية معلومات المريض الصحية تشمل حديث موظف الصيدلية إلى المريض بصوت عالٍ أمام المرضى الآخرين؛ وذلك عندما يشرح للمريض طريقة والغرض من استخدام أدوية متعلقة بمشاكل صحية مثل المشاكل الجنسية أو النفسية حيث يسبب ذلك لهم الإحراج.

وطالب بأهمية وضع كابينة مغلقة أمام شباك الصيدلية يدخل فيها المريض ويصرف له الدواء، مع تقديم التثقيف الصحي المتعلق باستخدام الأدوية وماذا يجب أن يفعله المريض عندما تحدث له أعراض؛ وذلك من أجل سلامة المرضى. كما ينبغي استخدام أرقام ينادى المرضى بها بدلاً من مناداتهم بأسمائهم.