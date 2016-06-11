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"المعزّب" يناقش رفض المنتخب السعودي الوقوف حداداً على ضحايا لندن

الفهيد أكد أنها ثقافة غريبة عن ديننا وثقافتنا.. والبكر: الإعلام الغربي تناوله بشكل مغرض

ناقش برنامج المعزّب على قناة الرسالة أمس مبررات رفض المنتخب السعودي الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا تفجيرات لندن في المباراة التي جمعته يوم الخميس مع المنتخب الأسترالي والذي أثار الرأي العالمي الرياضي من خلال ضيفيه الإعلاميين أحمد الفهيد وعبدالعزيز البكر.

وفي التفاصيل، أكد الإعلامي أحمد الفهيد أنها ثقافة غريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولا تتناسب مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا قائلاً: " ثقافتنا لا تعرف هذه الوقفة ولا التعامل معها ونرى في العقل الثقافي الجمعي أنها غير لائقة!".

وأشار الفهيد إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لا يعنيه هذا الأمر ويرفض إدخال الدين والسياسة في الرياضة ولعبة كرة القدم التي يعتبرها للجميع، وبالتالي فهو يسمح بوقفة الحداد لأنها من وجهة نظره تعبر عن الاحترام لهذا الإنسان الميت وليس حداداً أو حزناً عليه!.

ومن ناحيته، لفت الإعلامي عبدالعزيز البكر مذيع قناة mbc برو سبورت، إلى استغلال الإعلام الغربي للموقف وتناوله بشكل مغرض، قائلاً " أول من التقط الخبر صحيفة ديلي ميل البريطانية وتوسعت فيه في اتجاه آخر بعيداً عن كرة القدم والاتهام بأن المنتخب متعاطف مع الجانب الآخر دون الضحايا فهي تتصيد مثل هذه المواضيع".

ودعا البكر إلى إطلاق قنوات إخبارية ووسائل إعلام وصحف تتحدث باللغة الإنجليزية لمخاطبة الآخر بلغته لإيصال رسالة ومبادئ في هذا الجانب ونوضح لهم أن الوقوف دقيقة صمت حداداً ليست من ديننا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعزّب" يناقش رفض المنتخب السعودي الوقوف حداداً على ضحايا لندن
سبق

ناقش برنامج المعزّب على قناة الرسالة أمس مبررات رفض المنتخب السعودي الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا تفجيرات لندن في المباراة التي جمعته يوم الخميس مع المنتخب الأسترالي والذي أثار الرأي العالمي الرياضي من خلال ضيفيه الإعلاميين أحمد الفهيد وعبدالعزيز البكر.

وفي التفاصيل، أكد الإعلامي أحمد الفهيد أنها ثقافة غريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولا تتناسب مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا قائلاً: " ثقافتنا لا تعرف هذه الوقفة ولا التعامل معها ونرى في العقل الثقافي الجمعي أنها غير لائقة!".

وأشار الفهيد إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لا يعنيه هذا الأمر ويرفض إدخال الدين والسياسة في الرياضة ولعبة كرة القدم التي يعتبرها للجميع، وبالتالي فهو يسمح بوقفة الحداد لأنها من وجهة نظره تعبر عن الاحترام لهذا الإنسان الميت وليس حداداً أو حزناً عليه!.

ومن ناحيته، لفت الإعلامي عبدالعزيز البكر مذيع قناة mbc برو سبورت، إلى استغلال الإعلام الغربي للموقف وتناوله بشكل مغرض، قائلاً " أول من التقط الخبر صحيفة ديلي ميل البريطانية وتوسعت فيه في اتجاه آخر بعيداً عن كرة القدم والاتهام بأن المنتخب متعاطف مع الجانب الآخر دون الضحايا فهي تتصيد مثل هذه المواضيع".

ودعا البكر إلى إطلاق قنوات إخبارية ووسائل إعلام وصحف تتحدث باللغة الإنجليزية لمخاطبة الآخر بلغته لإيصال رسالة ومبادئ في هذا الجانب ونوضح لهم أن الوقوف دقيقة صمت حداداً ليست من ديننا.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
12:27 AM

"المعزّب" يناقش رفض المنتخب السعودي الوقوف حداداً على ضحايا لندن

الفهيد أكد أنها ثقافة غريبة عن ديننا وثقافتنا.. والبكر: الإعلام الغربي تناوله بشكل مغرض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
17
33,303

ناقش برنامج المعزّب على قناة الرسالة أمس مبررات رفض المنتخب السعودي الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا تفجيرات لندن في المباراة التي جمعته يوم الخميس مع المنتخب الأسترالي والذي أثار الرأي العالمي الرياضي من خلال ضيفيه الإعلاميين أحمد الفهيد وعبدالعزيز البكر.

وفي التفاصيل، أكد الإعلامي أحمد الفهيد أنها ثقافة غريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولا تتناسب مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا قائلاً: " ثقافتنا لا تعرف هذه الوقفة ولا التعامل معها ونرى في العقل الثقافي الجمعي أنها غير لائقة!".

وأشار الفهيد إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لا يعنيه هذا الأمر ويرفض إدخال الدين والسياسة في الرياضة ولعبة كرة القدم التي يعتبرها للجميع، وبالتالي فهو يسمح بوقفة الحداد لأنها من وجهة نظره تعبر عن الاحترام لهذا الإنسان الميت وليس حداداً أو حزناً عليه!.

ومن ناحيته، لفت الإعلامي عبدالعزيز البكر مذيع قناة mbc برو سبورت، إلى استغلال الإعلام الغربي للموقف وتناوله بشكل مغرض، قائلاً " أول من التقط الخبر صحيفة ديلي ميل البريطانية وتوسعت فيه في اتجاه آخر بعيداً عن كرة القدم والاتهام بأن المنتخب متعاطف مع الجانب الآخر دون الضحايا فهي تتصيد مثل هذه المواضيع".

ودعا البكر إلى إطلاق قنوات إخبارية ووسائل إعلام وصحف تتحدث باللغة الإنجليزية لمخاطبة الآخر بلغته لإيصال رسالة ومبادئ في هذا الجانب ونوضح لهم أن الوقوف دقيقة صمت حداداً ليست من ديننا.

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