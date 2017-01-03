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"المعمر" يتظلم على إجراءات لجنة الانتخابات: خالفتم اللائحة

أعلن "خالد المعمر" المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة السعودي، تقدمه بتظلم على نتيجة الانتخابات.

 

وكتب "المعمر" على حسابه في موقع التواصل "تويتر": "تقدمت اليوم بالتظلم ضد إجراءات لجنة الانتخابات ونتائجها، وما شابَهُ من مخالفات للائحة الانتخابات، والنظام الأساسي، وانتهاك لمبادئ الشفافية والحياد".

 

وكان "المعمر" قد حقق في الجولة الأولى ١٤ صوتًا قبل أن يودع الانتخابات في جولتها الثانية بتحقيقه ١٠ أصوات فقط.

 

يذكر أن "عادل عزت" نصب رئيسًا لاتحاد القدم لمدة أربع سنوات مقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المعمر" يتظلم على إجراءات لجنة الانتخابات: خالفتم اللائحة
سبق

أعلن "خالد المعمر" المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة السعودي، تقدمه بتظلم على نتيجة الانتخابات.

 

وكتب "المعمر" على حسابه في موقع التواصل "تويتر": "تقدمت اليوم بالتظلم ضد إجراءات لجنة الانتخابات ونتائجها، وما شابَهُ من مخالفات للائحة الانتخابات، والنظام الأساسي، وانتهاك لمبادئ الشفافية والحياد".

 

وكان "المعمر" قد حقق في الجولة الأولى ١٤ صوتًا قبل أن يودع الانتخابات في جولتها الثانية بتحقيقه ١٠ أصوات فقط.

 

يذكر أن "عادل عزت" نصب رئيسًا لاتحاد القدم لمدة أربع سنوات مقبلة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
09:35 PM

"المعمر" يتظلم على إجراءات لجنة الانتخابات: خالفتم اللائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن "خالد المعمر" المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة السعودي، تقدمه بتظلم على نتيجة الانتخابات.

 

وكتب "المعمر" على حسابه في موقع التواصل "تويتر": "تقدمت اليوم بالتظلم ضد إجراءات لجنة الانتخابات ونتائجها، وما شابَهُ من مخالفات للائحة الانتخابات، والنظام الأساسي، وانتهاك لمبادئ الشفافية والحياد".

 

وكان "المعمر" قد حقق في الجولة الأولى ١٤ صوتًا قبل أن يودع الانتخابات في جولتها الثانية بتحقيقه ١٠ أصوات فقط.

 

يذكر أن "عادل عزت" نصب رئيسًا لاتحاد القدم لمدة أربع سنوات مقبلة.

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