"المعيبد": استقالة "الخميس" ليس لها علاقة بقضية حسم نقاط الاتحاد

قال المتحدث الرسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدنان المعيبد، لـ "سبق" إن أمين عام الاتحاد أحمد الخميس قدم استقالته فعليا.

وأكد "المعيبد" أن الاستقالة ليس لها أي علاقة بحسم 3 نقاط من نادي الاتحاد كما ربطها البعض بقضية اللاعب دانيال مانسو.

وقال "المعيبد" إن الأمين العام لاتحاد الكرة يتم تعيينه من رئيس الاتحاد نفسه، والرئيس ستنتهي فترته قريبا لذلك قدم الخميس استقالته.

وكان عدد من المتابعين للشأن الرياضي المحلي ربطوا استقالة أمين اتحاد الكرة، أحمد الخميس، اليوم بقضية اللاعب "مانسو" العائدة لعام 2008 والتي انتهت بحسم 3 نقاط من نادي الاتحاد وتراجعه إلى المركز الثالث في الجولة 14 من دوري جميل بعد أن كان متربعا على سلم الترتيب بـ 34 نقطة.