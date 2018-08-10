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"المفتي" يحذر من تناقل المعلومات دون معرفة مصدرها الأساسي

خلال استقباله عدداً من طلاب ملتقى الأخوة بحلقات جمعية "فرقان"

حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ، من خطورة الأثر السلبي على المجتمع جراء تناقل المعلومات دون تحرٍ ودون معرفة مصدرها الأساسي.

والتقى المفتي، اليوم بمقر الرئاسة بالطائف، عدداً من طلاب ملتقى الأخوة بحلقات مركز الأشراف بالحوية التابعة لجمعية "فرقان"، وعدداً من طلاب نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في المعهد العملي بالمحافظة.

وحث المفتي الطلاب على الجد والاجتهاد وطلب العلم الشرعي الذي أساسه وأصله حفظ القرآن الكريم وإتقانه وفهمه وتدبره والعناية به، كما أوصاهم بالجد والاجتهاد في التحصيل العلمي في مدارسهم.

واستمع خلال اللقاء إلى قراءة عدد من الطلاب، وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم.

وفي نهاية اللقاء، حذر المفتي من الانسياق خلف الأكاذيب التي يروج لها أعداء الإسلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: يجب على الجميع تحرّي المعلومة من مصدرها الموثوقة وعدم الاستعجال في قراءة المعلومة ونقلها دون تحري مصداقيتها ومعرفة مصدرها الأساس.

وأضاف: تناقل المعلومات المغلوطة له أثر سلبي على المجتمع ينبغي الحذر منه، وتعزيز التعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المفتي" يحذر من تناقل المعلومات دون معرفة مصدرها الأساسي
سبق

حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ، من خطورة الأثر السلبي على المجتمع جراء تناقل المعلومات دون تحرٍ ودون معرفة مصدرها الأساسي.

والتقى المفتي، اليوم بمقر الرئاسة بالطائف، عدداً من طلاب ملتقى الأخوة بحلقات مركز الأشراف بالحوية التابعة لجمعية "فرقان"، وعدداً من طلاب نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في المعهد العملي بالمحافظة.

وحث المفتي الطلاب على الجد والاجتهاد وطلب العلم الشرعي الذي أساسه وأصله حفظ القرآن الكريم وإتقانه وفهمه وتدبره والعناية به، كما أوصاهم بالجد والاجتهاد في التحصيل العلمي في مدارسهم.

واستمع خلال اللقاء إلى قراءة عدد من الطلاب، وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم.

وفي نهاية اللقاء، حذر المفتي من الانسياق خلف الأكاذيب التي يروج لها أعداء الإسلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: يجب على الجميع تحرّي المعلومة من مصدرها الموثوقة وعدم الاستعجال في قراءة المعلومة ونقلها دون تحري مصداقيتها ومعرفة مصدرها الأساس.

وأضاف: تناقل المعلومات المغلوطة له أثر سلبي على المجتمع ينبغي الحذر منه، وتعزيز التعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
02:24 PM

"المفتي" يحذر من تناقل المعلومات دون معرفة مصدرها الأساسي

خلال استقباله عدداً من طلاب ملتقى الأخوة بحلقات جمعية "فرقان"

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متعب البقمي - الطائف
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3,838

حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ، من خطورة الأثر السلبي على المجتمع جراء تناقل المعلومات دون تحرٍ ودون معرفة مصدرها الأساسي.

والتقى المفتي، اليوم بمقر الرئاسة بالطائف، عدداً من طلاب ملتقى الأخوة بحلقات مركز الأشراف بالحوية التابعة لجمعية "فرقان"، وعدداً من طلاب نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في المعهد العملي بالمحافظة.

وحث المفتي الطلاب على الجد والاجتهاد وطلب العلم الشرعي الذي أساسه وأصله حفظ القرآن الكريم وإتقانه وفهمه وتدبره والعناية به، كما أوصاهم بالجد والاجتهاد في التحصيل العلمي في مدارسهم.

واستمع خلال اللقاء إلى قراءة عدد من الطلاب، وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم.

وفي نهاية اللقاء، حذر المفتي من الانسياق خلف الأكاذيب التي يروج لها أعداء الإسلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: يجب على الجميع تحرّي المعلومة من مصدرها الموثوقة وعدم الاستعجال في قراءة المعلومة ونقلها دون تحري مصداقيتها ومعرفة مصدرها الأساس.

وأضاف: تناقل المعلومات المغلوطة له أثر سلبي على المجتمع ينبغي الحذر منه، وتعزيز التعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

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