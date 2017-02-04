المقام السامي يوافق على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات بمكة

أعلنت إمارة مكة المكرّمة، اليوم، موافقة المقام السامي الكريم، على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرّمة، ضمن مشروع النقل العام في العاصمة المقدّسة، فيما ثمّن الأمير خالد الفيصل؛ موافقة خادم الحرمين على المشروع، وأكّد أن ذلك يأتي في إطار حرصه - أيّده الله - على تيسير الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للإمارة: تضمّن القرار السامي التأكيد على الإسراع في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات؛ ليتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات.