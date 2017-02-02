المقاومة اليمنية تُحرر موقع "السميط" في "البيضاء"
سيطرت على مواقع جديدة في "قيفة" بمديرية "رداع"
أحكمت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة "قيفة" التابعة لمديرية "رداع" وسط اليمن.
وأفاد مصدر محلي بأن المقاومة تَمَكّنت من تحرير موقع "السميط" في بلاد الجوف بالكامل.
وقال المصدر: "التقدم المُحرَز جاء إثر اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، بين مقاتلي المقاومة الشعبية، وميلشيات الحوثي والمخلوع صالح".
وأضاف المصدر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات؛ فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.
المقاومة اليمنية تُحرر موقع "السميط" في "البيضاء"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2017-02-02
أحكمت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة "قيفة" التابعة لمديرية "رداع" وسط اليمن.
وأفاد مصدر محلي بأن المقاومة تَمَكّنت من تحرير موقع "السميط" في بلاد الجوف بالكامل.
وقال المصدر: "التقدم المُحرَز جاء إثر اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، بين مقاتلي المقاومة الشعبية، وميلشيات الحوثي والمخلوع صالح".
وأضاف المصدر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات؛ فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.
02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
12:01 PM
سيطرت على مواقع جديدة في "قيفة" بمديرية "رداع"
المقاومة اليمنية تُحرر موقع "السميط" في "البيضاء"
أحكمت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة "قيفة" التابعة لمديرية "رداع" وسط اليمن.
وأفاد مصدر محلي بأن المقاومة تَمَكّنت من تحرير موقع "السميط" في بلاد الجوف بالكامل.
وقال المصدر: "التقدم المُحرَز جاء إثر اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، بين مقاتلي المقاومة الشعبية، وميلشيات الحوثي والمخلوع صالح".
وأضاف المصدر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات؛ فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.