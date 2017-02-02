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المقاومة اليمنية تُحرر موقع ‏‏"السميط" في "البيضاء"

سيطرت على مواقع جديدة في "قيفة" بمديرية "رداع"

أحكمت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، ‏سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة "قيفة" التابعة ‏لمديرية "رداع" وسط اليمن.‏

 

وأفاد مصدر محلي بأن المقاومة تَمَكّنت من تحرير ‏موقع "السميط" في بلاد الجوف بالكامل.‏

 

وقال المصدر: "التقدم المُحرَز جاء إثر ‏اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، بين مقاتلي المقاومة ‏الشعبية، وميلشيات الحوثي والمخلوع صالح".‏

 

وأضاف المصدر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى في ‏صفوف المليشيات؛ فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.‏

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المقاومة اليمنية تُحرر موقع ‏‏"السميط" في "البيضاء"
سبق

أحكمت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، ‏سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة "قيفة" التابعة ‏لمديرية "رداع" وسط اليمن.‏

 

وأفاد مصدر محلي بأن المقاومة تَمَكّنت من تحرير ‏موقع "السميط" في بلاد الجوف بالكامل.‏

 

وقال المصدر: "التقدم المُحرَز جاء إثر ‏اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، بين مقاتلي المقاومة ‏الشعبية، وميلشيات الحوثي والمخلوع صالح".‏

 

وأضاف المصدر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى في ‏صفوف المليشيات؛ فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.‏

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
12:01 PM
سيطرت على مواقع جديدة في "قيفة" بمديرية "رداع"

المقاومة اليمنية تُحرر موقع ‏‏"السميط" في "البيضاء"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
1,378

أحكمت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، ‏سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة "قيفة" التابعة ‏لمديرية "رداع" وسط اليمن.‏

 

وأفاد مصدر محلي بأن المقاومة تَمَكّنت من تحرير ‏موقع "السميط" في بلاد الجوف بالكامل.‏

 

وقال المصدر: "التقدم المُحرَز جاء إثر ‏اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، بين مقاتلي المقاومة ‏الشعبية، وميلشيات الحوثي والمخلوع صالح".‏

 

وأضاف المصدر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى في ‏صفوف المليشيات؛ فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.‏

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