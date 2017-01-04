رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -؛ بمناسبة مرور عامين على ذكرى البيعة لقائد المسيرة المباركة، ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -. وقال المهندس عبدالله المقبل: الإنجازات والمنجزات التي تحققت خلال العامين الماضيين ما تمت إلا بتوفيق من الله، ثم بحنكة الملك سلمان. وتؤكد تلك الإنجازات والمنجزات حرص الحكومة الرشيدة على تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية للوطن والمواطن، من خلال جملة من القرارات المهمة الهادفة إلى تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ الشاملة لشؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة متضمنة جوانب عديدة، من شأنها أن تجعل من المستقبل مشرقًا، يتلاءم مع الظروف المستقبلية، ويعزز من توجهات الدولة بتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا البلد المبارك.. تلك السياسة التي كانت تسير عليها السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -. وأردف المهندس عبدالله المقبل: عُرف عن الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، من خلال مسيرته، أنه رجل حزم، يتميز بالحنكة في التعامل مع الظروف والمواقف، والحكمة في اتخاذ القرارات البناءة.. وتلك صفات، ظهرت جليًّا من خلال بُعد نظره - أيده الله - في تعزيز الاستقرار الخليجي، وتوحيد المواقف العربية، والحضور الحافل على المستوى الدولي.. وسيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة. وأكد أن السنوات القادمة لمسيرة العطاء المباركة ستكون أكثر إشراقًا مع تطلعات قيادتنا وخططها لتكون السعودية والمواطن السعودي من الشعوب الأكثر تطورًا بمشيئة الله. واختتم تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا الغالية.

المقبل: الملك سلمان رجل حزم يتميز بالحنكة في التعامل مع الظروف والمواقف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-04 رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -؛ بمناسبة مرور عامين على ذكرى البيعة لقائد المسيرة المباركة، ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -.



وقال المهندس عبدالله المقبل: الإنجازات والمنجزات التي تحققت خلال العامين الماضيين ما تمت إلا بتوفيق من الله، ثم بحنكة الملك سلمان. وتؤكد تلك الإنجازات والمنجزات حرص الحكومة الرشيدة على تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية للوطن والمواطن، من خلال جملة من القرارات المهمة الهادفة إلى تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ الشاملة لشؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة متضمنة جوانب عديدة، من شأنها أن تجعل من المستقبل مشرقًا، يتلاءم مع الظروف المستقبلية، ويعزز من توجهات الدولة بتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا البلد المبارك.. تلك السياسة التي كانت تسير عليها السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.



وأردف المهندس عبدالله المقبل: عُرف عن الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، من خلال مسيرته، أنه رجل حزم، يتميز بالحنكة في التعامل مع الظروف والمواقف، والحكمة في اتخاذ القرارات البناءة.. وتلك صفات، ظهرت جليًّا من خلال بُعد نظره - أيده الله - في تعزيز الاستقرار الخليجي، وتوحيد المواقف العربية، والحضور الحافل على المستوى الدولي.. وسيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.



وأكد أن السنوات القادمة لمسيرة العطاء المباركة ستكون أكثر إشراقًا مع تطلعات قيادتنا وخططها لتكون السعودية والمواطن السعودي من الشعوب الأكثر تطورًا بمشيئة الله.



واختتم تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا الغالية.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438 09:13 PM

السنوات القادمة لمسيرة العطاء ستكون أكثر إشراقًا

المقبل: الملك سلمان رجل حزم يتميز بالحنكة في التعامل مع الظروف والمواقف





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رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -؛ بمناسبة مرور عامين على ذكرى البيعة لقائد المسيرة المباركة، ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -.



وقال المهندس عبدالله المقبل: الإنجازات والمنجزات التي تحققت خلال العامين الماضيين ما تمت إلا بتوفيق من الله، ثم بحنكة الملك سلمان. وتؤكد تلك الإنجازات والمنجزات حرص الحكومة الرشيدة على تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية للوطن والمواطن، من خلال جملة من القرارات المهمة الهادفة إلى تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ الشاملة لشؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة متضمنة جوانب عديدة، من شأنها أن تجعل من المستقبل مشرقًا، يتلاءم مع الظروف المستقبلية، ويعزز من توجهات الدولة بتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا البلد المبارك.. تلك السياسة التي كانت تسير عليها السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.



وأردف المهندس عبدالله المقبل: عُرف عن الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، من خلال مسيرته، أنه رجل حزم، يتميز بالحنكة في التعامل مع الظروف والمواقف، والحكمة في اتخاذ القرارات البناءة.. وتلك صفات، ظهرت جليًّا من خلال بُعد نظره - أيده الله - في تعزيز الاستقرار الخليجي، وتوحيد المواقف العربية، والحضور الحافل على المستوى الدولي.. وسيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.



وأكد أن السنوات القادمة لمسيرة العطاء المباركة ستكون أكثر إشراقًا مع تطلعات قيادتنا وخططها لتكون السعودية والمواطن السعودي من الشعوب الأكثر تطورًا بمشيئة الله.



واختتم تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا الغالية.