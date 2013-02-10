المقرن يتفقد دار الملاحظة ويفتتح صالة الزيارة لذوي النزلاء بجازان

قام وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم بزيارة تفقدية لمبني دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة جيزان .

وفي بداية الجولة افتتح الدكتور المقرن صالة الزيارة الداخلية لذوي النزلاء واستمع لشرح مفصل من مدير دار الملاحظة الاجتماعية بجازان خالد بن محمد معافى عن الصالة والتي تضم قسم الاستقبال وقاعة لذوي النزلاء, مطلعاً على مجريات العمل وكيفية التعامل مع الأحداث وقضاياهم واحتياجاتهم, كما تفقد صالة وحدة استقبال مكافحة التسول للأحداث التي يجري العمل حاليًا على تنفيذها .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة والمقام على مسرح دار الملاحة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن البرامج المقدمة بدار الملاحة الاجتماعية للنزلاء .

بعد ذلك ألقي وكيل إمارة منطقة جازان كلمة قدم خلالها الشكر لمدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومدير دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة نظير ما يقومون به من أعمال وأنشطة توعوية واجتماعية تصب في مصلحة النزلاء, مما يؤكد ذلك هذا الاحتفال بالبرامج التي تقدمها الدار لنزلائها والتي تأتي متعددة ومتنوعة يستفيد منها النزلاء على مدار العام مما يعكس الاهتمام الكبير من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجاه الفئات المشمولة بالرعاية, متمنياً أن يبذل المعنيون جميعاً مزيداً من العمل المثمر البناء الذي يصب في مصلحة النزلاء .

عقب ذلك ألقى مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة علي الحربي كلمة رحب فيها بوكيل إمارة منطقة جازان والحضور, مستعرضاً الصورة البدائية التي كانت علية الزيارة في السابق للنزلاء .

وبين الحربي أن افتتاح صالة الزيارة الداخلية لذوي النزلاء لكي ينعم الآباء والأمهات خلال فترة زيارته براحة تامة وثقته بأبنائهم, وإيماناً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بدور الآباء في تنمية مسيرتنا في سياق سلوك الحدث حتى نخرجهم بسلوك مختلف إنشاء الله .

بعد ذلك ألقى مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي كلمة أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان من إيجاد مكتب لمكافحة التسول عند الإشارات وهذا ما يدل على مبدأ التعاون بين الجميع للقضاء على ظهرت التسول بالمنطقة, مرحباً بجميع النزلاء الحاضرين, متمنياً أن يستقبلهم خارج أسوار هذه الدار .

وفي نهاية الحفل قام وكيل إمارة منطقة جازان بتكريم الجهات المشاركة والمتعاونة مع دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة .

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين .