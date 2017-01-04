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الملحق الثقافي بالأردن يناقش مشاكل الطلاب السعوديين ذوي الإعاقة

خلال لقائه بوزير التنمية الاجتماعية

زار الملحق الثقافي السعودي في الأردن "راشد بن عبدالله النابت"، وزير التنمية الاجتماعية الأردنية "المهندس وجيه عزايزة"، يرافقه كلٌّ من: المشرف على إدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في الملحقية الثقافية "حسين بن فايز الشهراني"، ومديرة الشؤون الثقافية والعلاقات العامة "ريم البرهومي"، وبحضور مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة "محمود فالح الجبور".

وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية فيما يخص وضع الطلبة السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين في مراكز التربية الخاصة والخاضعين للعلاج في تلك المراكز لإعداد إستراتيجية شاملة لرعاية هذه الفئة تضمن رؤى واضحة وأهدافًا محددة.

واستعرض الجانبان أهم المشاكل التي يواجهها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز، والسكن الداخلي والمراكز الإيوائية، كما تمت مناقشة آليات التعاون المشترك والتنسيق ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والملحقية الثقافية.

وأكد الملحق الثقافي "راشد النابت" حرص الملحقية الثقافية على متابعة طلبتها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم لهم، ومنحهم ما يحتاجونه من الرعاية لتفعيل دورهم في المجتمع وحاجة الملحقية لدعم وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف.

من جهته أكد وزير التنمية الاجتماعية الأردنية أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والملحقية لتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الملحقية الثقافية.
 

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الملحق الثقافي بالأردن يناقش مشاكل الطلاب السعوديين ذوي الإعاقة
سبق

زار الملحق الثقافي السعودي في الأردن "راشد بن عبدالله النابت"، وزير التنمية الاجتماعية الأردنية "المهندس وجيه عزايزة"، يرافقه كلٌّ من: المشرف على إدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في الملحقية الثقافية "حسين بن فايز الشهراني"، ومديرة الشؤون الثقافية والعلاقات العامة "ريم البرهومي"، وبحضور مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة "محمود فالح الجبور".

وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية فيما يخص وضع الطلبة السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين في مراكز التربية الخاصة والخاضعين للعلاج في تلك المراكز لإعداد إستراتيجية شاملة لرعاية هذه الفئة تضمن رؤى واضحة وأهدافًا محددة.

واستعرض الجانبان أهم المشاكل التي يواجهها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز، والسكن الداخلي والمراكز الإيوائية، كما تمت مناقشة آليات التعاون المشترك والتنسيق ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والملحقية الثقافية.

وأكد الملحق الثقافي "راشد النابت" حرص الملحقية الثقافية على متابعة طلبتها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم لهم، ومنحهم ما يحتاجونه من الرعاية لتفعيل دورهم في المجتمع وحاجة الملحقية لدعم وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف.

من جهته أكد وزير التنمية الاجتماعية الأردنية أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والملحقية لتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الملحقية الثقافية.
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
08:36 PM
خلال لقائه بوزير التنمية الاجتماعية

الملحق الثقافي بالأردن يناقش مشاكل الطلاب السعوديين ذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار الملحق الثقافي السعودي في الأردن "راشد بن عبدالله النابت"، وزير التنمية الاجتماعية الأردنية "المهندس وجيه عزايزة"، يرافقه كلٌّ من: المشرف على إدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في الملحقية الثقافية "حسين بن فايز الشهراني"، ومديرة الشؤون الثقافية والعلاقات العامة "ريم البرهومي"، وبحضور مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة "محمود فالح الجبور".

وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية فيما يخص وضع الطلبة السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين في مراكز التربية الخاصة والخاضعين للعلاج في تلك المراكز لإعداد إستراتيجية شاملة لرعاية هذه الفئة تضمن رؤى واضحة وأهدافًا محددة.

واستعرض الجانبان أهم المشاكل التي يواجهها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز، والسكن الداخلي والمراكز الإيوائية، كما تمت مناقشة آليات التعاون المشترك والتنسيق ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والملحقية الثقافية.

وأكد الملحق الثقافي "راشد النابت" حرص الملحقية الثقافية على متابعة طلبتها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم لهم، ومنحهم ما يحتاجونه من الرعاية لتفعيل دورهم في المجتمع وحاجة الملحقية لدعم وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف.

من جهته أكد وزير التنمية الاجتماعية الأردنية أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والملحقية لتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الملحقية الثقافية.
 

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