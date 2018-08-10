الملك ونائبه يهنئان رئيس تشاد بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.