الملك يتسلّم "درع القدس للانتماء والعطاء" تقديراً لدعمه القضية الفلسطينية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، رئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب رشيد المصري؛ يرافقه أعضاء مجلسَي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - برئيس مجلس إدارة صندوق القدس، وأعضاء مجلسَي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس في المملكة.

وأعربوا من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني.

وتسلّم خادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال من رئيس مجلس إدارة صندوق القدس (درع القدس للانتماء والعطاء)، تقديراً وعرفاناً له ـ حفظه الله ـ في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

حضر الاستقبال، الأمير سعود بن تركي الفيصل؛ مستشار سمو رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.