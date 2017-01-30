الملك يستقبل نائب رئيس حكومة صربيا ورئيسَ الوزراء البوسني

استعراض العلاقات القائمة بين المملكة وصربيا والبوسنة والهرسك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، نائب رئيس حكومة صربيا وزير التجارة والسياحة والاتصالات رئيس الوفد الاقتصادي الصربي راسم ليايتش، ونائب رئيس مجلس الوزراء بالبوسنة والهرسك وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية رئيس الوفد الاقتصادي البوسني ميركو شاركوفيتش، والوفديْن المرافقين لهما.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات القائمة بين المملكة وصربيا والبوسنة والهرسك، وآفاق تعزيزها وتطويرها؛ وبخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

وحضر الاستقبال: الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وصربيا هاني مؤمنة.

كما حضرها: سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش، والقائم بأعمال سفارة صربيا لدى المملكة ميلادن ميخوفيتش.