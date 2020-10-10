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المليشيات الحوثية تقتحم وزارة الخارجية وتطرد وزيرها الموالي للمخلوع

تصفية شاملة للوزراء الموالين لحكومة صالح سبقها اعتداء على وزير الصحة

هددت مليشيات الانقلاب الحوثية وزير خارجية الانقلابيين الموالي للمخلوع صالح بإيداعه السجن في حال حضر إلى مقر وزارة الخارجية، وذلك بعد اقتحام عناصر حوثية يقودها حسين العزي القيادي في مليشيات الحوثي وزارة الخارجية وكسر باب مكتب الوزير وممارسة مهامه .

ويعمل العزي مسؤولا عن العلاقات الخارجية في مليشيا الحوثي وهو منصب يساوي العمل في وزارة الخارجية تنظيميا في هيكل المليشيات.

وجاء اقتحام وزارة الخارجية أثناء ما كان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي الأعلى الحوثي صالح الصماد يجتمع أمس السبت مع وزراء الانقلاب ونواب البرلمان جناح المخلوع صالح.

وكان قيادي حوثي اعتدى الأسبوع الماضي على وزير الصحة الانقلابي الموالي للمخلوع بالضرب هو ومدير مكتبه وطردهم من الوزارة في واقعة اعتداء هي الثانية على وزير الصحة المنتمي لحزب المخلوع صالح.

ويدير وزير الخارجية الانقلابي المطرود هشام شرف أيضاً وزارة التخطيط التي اعتذر ياسر العواضي أحد المقربين من المخلوع عن تولي الوزارة غير أن المليشيات طردت الوزير شرف بداية من وزارة التخطيط بعد خلاف مع أحد قيادات المليشيا المعين وكيلا للوزارة.

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المليشيات الحوثية تقتحم وزارة الخارجية وتطرد وزيرها الموالي للمخلوع
سبق

هددت مليشيات الانقلاب الحوثية وزير خارجية الانقلابيين الموالي للمخلوع صالح بإيداعه السجن في حال حضر إلى مقر وزارة الخارجية، وذلك بعد اقتحام عناصر حوثية يقودها حسين العزي القيادي في مليشيات الحوثي وزارة الخارجية وكسر باب مكتب الوزير وممارسة مهامه .

ويعمل العزي مسؤولا عن العلاقات الخارجية في مليشيا الحوثي وهو منصب يساوي العمل في وزارة الخارجية تنظيميا في هيكل المليشيات.

وجاء اقتحام وزارة الخارجية أثناء ما كان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي الأعلى الحوثي صالح الصماد يجتمع أمس السبت مع وزراء الانقلاب ونواب البرلمان جناح المخلوع صالح.

وكان قيادي حوثي اعتدى الأسبوع الماضي على وزير الصحة الانقلابي الموالي للمخلوع بالضرب هو ومدير مكتبه وطردهم من الوزارة في واقعة اعتداء هي الثانية على وزير الصحة المنتمي لحزب المخلوع صالح.

ويدير وزير الخارجية الانقلابي المطرود هشام شرف أيضاً وزارة التخطيط التي اعتذر ياسر العواضي أحد المقربين من المخلوع عن تولي الوزارة غير أن المليشيات طردت الوزير شرف بداية من وزارة التخطيط بعد خلاف مع أحد قيادات المليشيا المعين وكيلا للوزارة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
03:30 PM

المليشيات الحوثية تقتحم وزارة الخارجية وتطرد وزيرها الموالي للمخلوع

تصفية شاملة للوزراء الموالين لحكومة صالح سبقها اعتداء على وزير الصحة

A A A
عبدالله البارقي - الرياض
3
12,036

هددت مليشيات الانقلاب الحوثية وزير خارجية الانقلابيين الموالي للمخلوع صالح بإيداعه السجن في حال حضر إلى مقر وزارة الخارجية، وذلك بعد اقتحام عناصر حوثية يقودها حسين العزي القيادي في مليشيات الحوثي وزارة الخارجية وكسر باب مكتب الوزير وممارسة مهامه .

ويعمل العزي مسؤولا عن العلاقات الخارجية في مليشيا الحوثي وهو منصب يساوي العمل في وزارة الخارجية تنظيميا في هيكل المليشيات.

وجاء اقتحام وزارة الخارجية أثناء ما كان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي الأعلى الحوثي صالح الصماد يجتمع أمس السبت مع وزراء الانقلاب ونواب البرلمان جناح المخلوع صالح.

وكان قيادي حوثي اعتدى الأسبوع الماضي على وزير الصحة الانقلابي الموالي للمخلوع بالضرب هو ومدير مكتبه وطردهم من الوزارة في واقعة اعتداء هي الثانية على وزير الصحة المنتمي لحزب المخلوع صالح.

ويدير وزير الخارجية الانقلابي المطرود هشام شرف أيضاً وزارة التخطيط التي اعتذر ياسر العواضي أحد المقربين من المخلوع عن تولي الوزارة غير أن المليشيات طردت الوزير شرف بداية من وزارة التخطيط بعد خلاف مع أحد قيادات المليشيا المعين وكيلا للوزارة.

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