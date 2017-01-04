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"المنقري" مفتتحاً مبرة حفظ النعم بجازان: نخشى تبعات الإسراف

قال: مَشاهد يندى لها الجبين.. والتوعية ضرورة وشكر النعمة طاعة

 افتتح رئيس جمعية البر الخيرية، الشيخ علي بن جده المنقري، المبرة الخيرية لحفظ النعمة، التي تعتبر الأولى من نوعها بمنطقة جازان.

 

وقال "المنقري" لـ"سبق": إن الذي دعاهم لفتح هذه المبرة، وجودُ مناظر للإسراف والتبذير يندى لها الجبين، ويُخشى أن ينال المجتمع قاطبة عقوبةٌ من جراء ذلك؛ خاصة أننا أصبحنا نشاهد في البلدان التي حولنا مَن لا يجد ما يأكله ويشربه، بينما نحن ننعم -ولله الحمد- بخيرات كثيرة لا تُعد ولا تحصى.

 

وأضاف "المنقري" أن رسالة الجمعية من خلال المبرة؛ هي توعية المجتمع بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على النعم، بعيداً عن الإسراف والتبذير، مع الأخذ في الاعتبار أن ترك الإسراف والتبذير يعتبر من شكر النعمة التي هي طاعة لله ورسوله.

 

وفي الختام قدّم الشيخ محمد العلاوي الهدية المقدمة من رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للشيخ علي بن جده المنقري والدكتور أحمد البهكلي.

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"المنقري" مفتتحاً مبرة حفظ النعم بجازان: نخشى تبعات الإسراف
سبق

 افتتح رئيس جمعية البر الخيرية، الشيخ علي بن جده المنقري، المبرة الخيرية لحفظ النعمة، التي تعتبر الأولى من نوعها بمنطقة جازان.

 

وقال "المنقري" لـ"سبق": إن الذي دعاهم لفتح هذه المبرة، وجودُ مناظر للإسراف والتبذير يندى لها الجبين، ويُخشى أن ينال المجتمع قاطبة عقوبةٌ من جراء ذلك؛ خاصة أننا أصبحنا نشاهد في البلدان التي حولنا مَن لا يجد ما يأكله ويشربه، بينما نحن ننعم -ولله الحمد- بخيرات كثيرة لا تُعد ولا تحصى.

 

وأضاف "المنقري" أن رسالة الجمعية من خلال المبرة؛ هي توعية المجتمع بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على النعم، بعيداً عن الإسراف والتبذير، مع الأخذ في الاعتبار أن ترك الإسراف والتبذير يعتبر من شكر النعمة التي هي طاعة لله ورسوله.

 

وفي الختام قدّم الشيخ محمد العلاوي الهدية المقدمة من رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للشيخ علي بن جده المنقري والدكتور أحمد البهكلي.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
11:01 AM
قال: مَشاهد يندى لها الجبين.. والتوعية ضرورة وشكر النعمة طاعة

"المنقري" مفتتحاً مبرة حفظ النعم بجازان: نخشى تبعات الإسراف

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فهد كاملي - جازان
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 افتتح رئيس جمعية البر الخيرية، الشيخ علي بن جده المنقري، المبرة الخيرية لحفظ النعمة، التي تعتبر الأولى من نوعها بمنطقة جازان.

 

وقال "المنقري" لـ"سبق": إن الذي دعاهم لفتح هذه المبرة، وجودُ مناظر للإسراف والتبذير يندى لها الجبين، ويُخشى أن ينال المجتمع قاطبة عقوبةٌ من جراء ذلك؛ خاصة أننا أصبحنا نشاهد في البلدان التي حولنا مَن لا يجد ما يأكله ويشربه، بينما نحن ننعم -ولله الحمد- بخيرات كثيرة لا تُعد ولا تحصى.

 

وأضاف "المنقري" أن رسالة الجمعية من خلال المبرة؛ هي توعية المجتمع بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على النعم، بعيداً عن الإسراف والتبذير، مع الأخذ في الاعتبار أن ترك الإسراف والتبذير يعتبر من شكر النعمة التي هي طاعة لله ورسوله.

 

وفي الختام قدّم الشيخ محمد العلاوي الهدية المقدمة من رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للشيخ علي بن جده المنقري والدكتور أحمد البهكلي.

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