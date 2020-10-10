"المنيع" يحتفل بزفافه في الرياض

احتفل الشاب عبدالعزيز علي المنيع، بزواجه بمدينة الرياض.
حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء الذين قَدِموا التهنئة للعريس؛ متمنين له حياة زوجية سعيدة.
تبارك "سبق" للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب عبدالعزيز علي المنيع، بزواجه بمدينة الرياض.
حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء الذين قَدِموا التهنئة للعريس؛ متمنين له حياة زوجية سعيدة.
تبارك "سبق" للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب عبدالعزيز علي المنيع، بزواجه بمدينة الرياض.
حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء الذين قَدِموا التهنئة للعريس؛ متمنين له حياة زوجية سعيدة.
تبارك "سبق" للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب عبدالعزيز علي المنيع، بزواجه بمدينة الرياض.
حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء الذين قَدِموا التهنئة للعريس؛ متمنين له حياة زوجية سعيدة.
تبارك "سبق" للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.