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"المهوس" يكشف كيف جاوز "ربيع بريدة" الترفيه وانتقل إلى البناء

وصفه بـ "العـلامة الفارقة" في خريطة المـهرجانات السيـاحية بالـمملكة

قال أمين منطقة القصيم المكلف، المهندس  عبدالعزيز بن محمد المهوس؛ إن مهرجان "ربيع بريدة 38" جاوز مرحلة الترفيه والترويح عن النفس إلى مرحلة البناء من خلال دعم 120 أسرة منتجة، وتوظيف شباب سعوديين، وكذلك التوعية والتوجيه، وتطوير الذات.

 

وقدّم "المهوس"؛ شكره لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود رئيس لجنة التنمية السياحية، لرعايته الكريمة ودعمه الكبير للمهرجان، مضيفاً أن هذا الدعم والمتابعة المستمرة جعلا من مهرجان ربيع بريدة علامة فارقة على خريطة الفعاليات السياحية في المملكة، حتى فاز بعديد من جوائز التميّز السياحي، وبات مقصداً للسيّاح خارج المنطقة، محققاً أرقاماً عالية غير مسبوقة في أعداد الزوّار، والأسر المنتجة التي تتزايد عاماً بعد آخر.

 

ولفت إلى أن أمير منطقة القصيم، يحرص دائماً على توجيه طاقات الشباب لاستغلال مقومات المنطقة البيئية والاقتصادية والجغرافية، وهي المعادلة الرئيسة في النجاحات المتتالية لكل مهرجانات المنطقة حتى يسعد بالوقوف عليها، ولعل ربيع بريدة حظي بزيارة كريمة من الأمير كانت تتويجاً للنجاحات والإنجازات.

 

وأكّد "المهوس"؛ أن المهرجان لم يقتصر على دوره الترفيهي فقط؛ بل تجاوز ذلك إلى التوعية والتوجيه وتطوير الذات من خلال الدورات التي يقيمها أكاديميون، إضافة إلى دوره في دعم أكثر من 120 أسرة منتجة هذا العام، وتوظيف طاقم سعودي متكامل لإدارة المهرجان وفعالياته المتنوعة، داعياً المولى أن يسدّد خطى أمير منطقة القصيم، ويوفقه لتحقيق تطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده، في سبيل راحة المواطن ورفاهيته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المهوس" يكشف كيف جاوز "ربيع بريدة" الترفيه وانتقل إلى البناء
سبق

قال أمين منطقة القصيم المكلف، المهندس  عبدالعزيز بن محمد المهوس؛ إن مهرجان "ربيع بريدة 38" جاوز مرحلة الترفيه والترويح عن النفس إلى مرحلة البناء من خلال دعم 120 أسرة منتجة، وتوظيف شباب سعوديين، وكذلك التوعية والتوجيه، وتطوير الذات.

 

وقدّم "المهوس"؛ شكره لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود رئيس لجنة التنمية السياحية، لرعايته الكريمة ودعمه الكبير للمهرجان، مضيفاً أن هذا الدعم والمتابعة المستمرة جعلا من مهرجان ربيع بريدة علامة فارقة على خريطة الفعاليات السياحية في المملكة، حتى فاز بعديد من جوائز التميّز السياحي، وبات مقصداً للسيّاح خارج المنطقة، محققاً أرقاماً عالية غير مسبوقة في أعداد الزوّار، والأسر المنتجة التي تتزايد عاماً بعد آخر.

 

ولفت إلى أن أمير منطقة القصيم، يحرص دائماً على توجيه طاقات الشباب لاستغلال مقومات المنطقة البيئية والاقتصادية والجغرافية، وهي المعادلة الرئيسة في النجاحات المتتالية لكل مهرجانات المنطقة حتى يسعد بالوقوف عليها، ولعل ربيع بريدة حظي بزيارة كريمة من الأمير كانت تتويجاً للنجاحات والإنجازات.

 

وأكّد "المهوس"؛ أن المهرجان لم يقتصر على دوره الترفيهي فقط؛ بل تجاوز ذلك إلى التوعية والتوجيه وتطوير الذات من خلال الدورات التي يقيمها أكاديميون، إضافة إلى دوره في دعم أكثر من 120 أسرة منتجة هذا العام، وتوظيف طاقم سعودي متكامل لإدارة المهرجان وفعالياته المتنوعة، داعياً المولى أن يسدّد خطى أمير منطقة القصيم، ويوفقه لتحقيق تطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده، في سبيل راحة المواطن ورفاهيته.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
11:28 AM
وصفه بـ "العـلامة الفارقة" في خريطة المـهرجانات السيـاحية بالـمملكة

"المهوس" يكشف كيف جاوز "ربيع بريدة" الترفيه وانتقل إلى البناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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قال أمين منطقة القصيم المكلف، المهندس  عبدالعزيز بن محمد المهوس؛ إن مهرجان "ربيع بريدة 38" جاوز مرحلة الترفيه والترويح عن النفس إلى مرحلة البناء من خلال دعم 120 أسرة منتجة، وتوظيف شباب سعوديين، وكذلك التوعية والتوجيه، وتطوير الذات.

 

وقدّم "المهوس"؛ شكره لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود رئيس لجنة التنمية السياحية، لرعايته الكريمة ودعمه الكبير للمهرجان، مضيفاً أن هذا الدعم والمتابعة المستمرة جعلا من مهرجان ربيع بريدة علامة فارقة على خريطة الفعاليات السياحية في المملكة، حتى فاز بعديد من جوائز التميّز السياحي، وبات مقصداً للسيّاح خارج المنطقة، محققاً أرقاماً عالية غير مسبوقة في أعداد الزوّار، والأسر المنتجة التي تتزايد عاماً بعد آخر.

 

ولفت إلى أن أمير منطقة القصيم، يحرص دائماً على توجيه طاقات الشباب لاستغلال مقومات المنطقة البيئية والاقتصادية والجغرافية، وهي المعادلة الرئيسة في النجاحات المتتالية لكل مهرجانات المنطقة حتى يسعد بالوقوف عليها، ولعل ربيع بريدة حظي بزيارة كريمة من الأمير كانت تتويجاً للنجاحات والإنجازات.

 

وأكّد "المهوس"؛ أن المهرجان لم يقتصر على دوره الترفيهي فقط؛ بل تجاوز ذلك إلى التوعية والتوجيه وتطوير الذات من خلال الدورات التي يقيمها أكاديميون، إضافة إلى دوره في دعم أكثر من 120 أسرة منتجة هذا العام، وتوظيف طاقم سعودي متكامل لإدارة المهرجان وفعالياته المتنوعة، داعياً المولى أن يسدّد خطى أمير منطقة القصيم، ويوفقه لتحقيق تطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده، في سبيل راحة المواطن ورفاهيته.

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