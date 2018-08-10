"المواصفات وJICA" يدشنان أول برامج "الرؤية السعودية اليابانية 2030"

عبر تطبيق منهجية "كايزن" لتحسين جودة الأداء وبيئة العمل والخدمات

بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، في التطبيق الفعلي لأولى مبادرات التعاون المشترك بين المملكة واليابان ضمن الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، حيث أبرمت مذكرة تعاون بشأنها بين الجانبين في مارس الماضي على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان.

وتستهدف هذه المبادرة رفع كفاءة الأداء المؤسسي في هيئات ومؤسسات المملكة، بالتعاون مع خبراء متخصصين من اليابان؛ عبر تطبيق منهجية "كايزن" من أجل تحسين جودة الأداء وبيئة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين.

من جهته، قال نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبد الله بن عوض القحطاني: هذه المبادرة تأتي ضمن الرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠، حيث اختيرت هيئة المواصفات مع جهتين أخريين وطنيتين لتكون نقطة الانطلاق لهذا المشروع، الذي ينفذ داخل الهيئة أولاً قبل تعميمه على كافة الجهات والمؤسسات الوطنية.

وأكد "القحطاني" على حرص هيئة المواصفات على تعزيز سبل التعاون مع الجانب الياباني في هذا الإطار من أجل ترجمة توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز ممارسات الجودة والتميّز في المؤسسات الوطنية.

وأضاف: التنفيذ الفعلي للمبادرة بدأ في الهيئة الأسبوع الماضي، حيث بدأ التنفيذ على أحد المختبرات المتخصصة بالهيئة، وسيستمر التنفيذ المرحلي للمبادرة وفق الجدول الزمني المخطط له.