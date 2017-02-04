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الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات بمكة

الفيصل: بات ضرورة مُلحّة في ظل تزايد قاصدي المسجد الحرام

صدر أمر سامٍ بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرمة، الذي يندرج تحت مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة.

وثمّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المشروع، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرصه - أيده الله - على تيسير الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

وأكد أن مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة بات في الوقت الراهن ضرورة مُلحّة في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد لأعداد قاصديه من المصلين والمعتمرين ما يحتّم تقديم الخدمة الميسّرة لهم.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن الأمر السامي الكريم تضمن التأكيد لقيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالإسراع في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات والتعديلات اللازمة على الطرق ليتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات، وإسناد مهمة إكمال الدراسات والإجراءات اللازمة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ مسارات المرحلة الأولى من مشروعات النقل العام بالقطارات "المترو" في مكة المكرمة بالمشاركة مع القطاع الخاص بعد اعتمادها.

وبيّن أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل النقل بالقطارات (المترو) الخط الأخضر بطول كلي 11 كم وسبع محطات، كما تشمل تنفيذ الخط الأحمر بطول كلي 31 كم و 14 محطة بحسب التصاميم المعتمدة للخطوط والمحطات، مشيرًا إلى أن الأمر السامي الكريم أكد ضرورة الإسراع في ترسية منافسة توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع.

يُذكر أن الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي أعدت بالرجوع إلى الدراسات السابقة، وبيانات حركة المرور الفعلية، تهدف إلى تطوير نظام نقل عام متعدد الأنماط ، يعتمد بشكل أساس على قطار الأنفاق (المترو) الذي يتألف من أربعة خطوط جديدة إضافة إلى قطار المشاعر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات بمكة
سبق

صدر أمر سامٍ بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرمة، الذي يندرج تحت مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة.

وثمّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المشروع، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرصه - أيده الله - على تيسير الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

وأكد أن مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة بات في الوقت الراهن ضرورة مُلحّة في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد لأعداد قاصديه من المصلين والمعتمرين ما يحتّم تقديم الخدمة الميسّرة لهم.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن الأمر السامي الكريم تضمن التأكيد لقيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالإسراع في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات والتعديلات اللازمة على الطرق ليتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات، وإسناد مهمة إكمال الدراسات والإجراءات اللازمة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ مسارات المرحلة الأولى من مشروعات النقل العام بالقطارات "المترو" في مكة المكرمة بالمشاركة مع القطاع الخاص بعد اعتمادها.

وبيّن أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل النقل بالقطارات (المترو) الخط الأخضر بطول كلي 11 كم وسبع محطات، كما تشمل تنفيذ الخط الأحمر بطول كلي 31 كم و 14 محطة بحسب التصاميم المعتمدة للخطوط والمحطات، مشيرًا إلى أن الأمر السامي الكريم أكد ضرورة الإسراع في ترسية منافسة توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع.

يُذكر أن الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي أعدت بالرجوع إلى الدراسات السابقة، وبيانات حركة المرور الفعلية، تهدف إلى تطوير نظام نقل عام متعدد الأنماط ، يعتمد بشكل أساس على قطار الأنفاق (المترو) الذي يتألف من أربعة خطوط جديدة إضافة إلى قطار المشاعر.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
10:14 PM
الفيصل: بات ضرورة مُلحّة في ظل تزايد قاصدي المسجد الحرام

الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات بمكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
7
13,421

صدر أمر سامٍ بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرمة، الذي يندرج تحت مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة.

وثمّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المشروع، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرصه - أيده الله - على تيسير الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

وأكد أن مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة بات في الوقت الراهن ضرورة مُلحّة في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد لأعداد قاصديه من المصلين والمعتمرين ما يحتّم تقديم الخدمة الميسّرة لهم.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن الأمر السامي الكريم تضمن التأكيد لقيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالإسراع في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات والتعديلات اللازمة على الطرق ليتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات، وإسناد مهمة إكمال الدراسات والإجراءات اللازمة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ مسارات المرحلة الأولى من مشروعات النقل العام بالقطارات "المترو" في مكة المكرمة بالمشاركة مع القطاع الخاص بعد اعتمادها.

وبيّن أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل النقل بالقطارات (المترو) الخط الأخضر بطول كلي 11 كم وسبع محطات، كما تشمل تنفيذ الخط الأحمر بطول كلي 31 كم و 14 محطة بحسب التصاميم المعتمدة للخطوط والمحطات، مشيرًا إلى أن الأمر السامي الكريم أكد ضرورة الإسراع في ترسية منافسة توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع.

يُذكر أن الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي أعدت بالرجوع إلى الدراسات السابقة، وبيانات حركة المرور الفعلية، تهدف إلى تطوير نظام نقل عام متعدد الأنماط ، يعتمد بشكل أساس على قطار الأنفاق (المترو) الذي يتألف من أربعة خطوط جديدة إضافة إلى قطار المشاعر.

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