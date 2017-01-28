النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المواقع الأثرية والتاريخية بنجران تستعد لاستقبال الزوَّار بإجازة منتصف العام

أبرزها "الأخدود الأثري" و"قصر الإمارة التاريخي"

جهَّزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام 1438هـ.

 

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن  المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوابها للزوار خلال إجازة منتصف العام 1438هـ التي من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وعدد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية الأخرى.

 

وأبان آل مريح أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة منتصف  العام 1438 لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب حيث سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السادسة مساءً وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود.

 

وأشار إلى أن منطقة نجران تحتضن مواقع تاريخية وأثرية عديدة مما جعلها مقصدًا ووجهة سياحية لكثير من الزوار والوفود الرسمية للاطلاع على تاريخ وآثار المنطقة والاطلاع على أبرز المواقع الأثرية والتاريخية منوهًا بمتابعة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المواقع الأثرية والتاريخية بنجران تستعد لاستقبال الزوَّار بإجازة منتصف العام
سبق

جهَّزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام 1438هـ.

 

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن  المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوابها للزوار خلال إجازة منتصف العام 1438هـ التي من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وعدد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية الأخرى.

 

وأبان آل مريح أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة منتصف  العام 1438 لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب حيث سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السادسة مساءً وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود.

 

وأشار إلى أن منطقة نجران تحتضن مواقع تاريخية وأثرية عديدة مما جعلها مقصدًا ووجهة سياحية لكثير من الزوار والوفود الرسمية للاطلاع على تاريخ وآثار المنطقة والاطلاع على أبرز المواقع الأثرية والتاريخية منوهًا بمتابعة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

 

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
09:10 PM
أبرزها "الأخدود الأثري" و"قصر الإمارة التاريخي"

المواقع الأثرية والتاريخية بنجران تستعد لاستقبال الزوَّار بإجازة منتصف العام

A A A
علي حفول - نجران
5
8,412

جهَّزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام 1438هـ.

 

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن  المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوابها للزوار خلال إجازة منتصف العام 1438هـ التي من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وعدد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية الأخرى.

 

وأبان آل مريح أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة منتصف  العام 1438 لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب حيث سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السادسة مساءً وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود.

 

وأشار إلى أن منطقة نجران تحتضن مواقع تاريخية وأثرية عديدة مما جعلها مقصدًا ووجهة سياحية لكثير من الزوار والوفود الرسمية للاطلاع على تاريخ وآثار المنطقة والاطلاع على أبرز المواقع الأثرية والتاريخية منوهًا بمتابعة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

 

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,513
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,901
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,047
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,404

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة