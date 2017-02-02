الموجة الباردة و"الأرصاد".. هواة الطقس يسبقون بخطوة

بعد أن اتهمهم متحدثها قائلاً: يسعون إلى تحقيق مكاسب إعلامية

لم يشأ متحدث الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يعترف بأسبقية خبراء الأرصاد في توقعاتهم حيال الأجواء الباردة التي تشهدها السعودية هذه الأيام؛ بل إنه بادَرَ إلى النفي واتهامهم بأنهم يسعون إلى تحقيق مكاسب إعلامية؛ بحسب زعمه ليأتي بيان الهيئة الذي أثبت نجاح توقعات هواة الطقس؛ وكأن لسان الحال يقول "بيدي لا بيد عمرو".

جاء ذلك قبل الأسبوع الماضي حين توقع خبراء الطقس وأعضاء التمسيات المناخية انخفاضاً ملحوظاً على درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع، وأن تشهد مختلف مناطق السعودية الأسبوع المقبل أقوى موجة برد منذ دخول موسم الشتاء هذا العام.

عندها خرج متحدث الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بتاريخ 23 يناير في برنامج "أخباركم" على قناة "المجد"؛ نافياً الأنباء التي تتحدث عن موجة برد شديدة وصقيع، ستضرب السعودية الأسبوع المقبل؛ منتقداً المبالغة في طرح هذه المعلومات، ومؤكداً أن هذه الموجة كسابقاتها؛ بل هي أقل برودة، والتوقعات التي أطلقتها "الهيئة" تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، قد يسجل الصفر المئوي على المناطق الشمالية، و6 درجات صغرى بمنطقتيْ الرياض والشرقية، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية الداخلية؛ كنجران، وشرورة، والمناطق المحيطة بها.. والحالة تستمر حتى غد أو صباح الثلاثاء.

ونفى "القحطاني" وجود موجة غير اعتيادية؛ مستدركاً: "بل إننا في موجات برد سابقة سجّلنا درجات حرارة دنيا، تجاوزت 10 درجات تحت الصفر في بعض مناطق السعودية؛ كحائل وسكاكا والجوف"؛ داعياً الإعلام إلى اللجوء إلى الجهة المختصة للحصول على تقارير الطقس، ومنتقداً في هذا الخصوص السعي للحصول على مكاسب إعلامية من بعض الهواة، أو مَن يحاولون تقديم الطقس بطريقة غير منطقية، وتقوم بالتشويش على المجتمع؛ ولا سيما أننا مُقبِلون على إجازة منتصف العام، والناس ترغب في السفر والتنزه في الأماكن المفتوحة، ولا يمكن طرح هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام دون توخي الدقة والمعلومات الكافية.

ولم يفصل بين نفي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحالة، والإثبات الذي وزّعه عبر تصريح على جميع وسائل الإعلام، أن أجواء المملكة ستتأثر بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ بدءاً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم، تؤكد فيه أن تحاليل خرائط الطقس ومخرجات نماذج التوقعات العددية بهيئة الأرصاد، أشارت إلى تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة على شمال وغرب، ثم وسط وشرق المملكة، تُصحب برياح شمالية نشطة تصل سرعتها إلى (50 - 60 كم/س)؛ مثيرة للأتربة؛ حيث تتدنى معها الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر واحد.

ولفت البيان إلى أن انخفاض درجات الحرارة الصغرى ما بين (-3 إلى -6) درجة مئوية على شمال المملكة، قد تصل إلى (-8 درجة مئوية)؛ بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى على منطقتيْ القصيم والرياض ما بين (-1 إلى -3) درجة مئوية.