"الميركاتو السعودي": أندية جميل تصرف "نصف مليار ريال" لشراء 109 لاعبين

"سبق" ترصد سوق الانتقالات قبل ساعات من انطلاقة الدوري

لم تختلف سخونة سوق الانتقالات الصيفية في دوري جميل "الميركاتو السعودي" عن حرارة الأجواء في المملكة وذلك بتدعيم الأندية صفوفها بأفضل العناصر الأجنبية والمحلية فقد وصل عدد الصفقات إلى 109 ما بين محلية وأجنبية حيث تم التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود لاعبين انتهت عقودهم.

وسجل مؤشر استقطاب المحترفين الأجانب ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بعدد اللاعبين المحليين الذي سجل تراجعًا ملحوظًا بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع عدد المحترفين الأجانب إلى ستة لاعبين في كل فريق.



إذا استطاع اللاعبون الأجانب الاستحواذ على حصة الأسد من عدد الصفقات المبرمة بـ72 صفقة مع التوقع بارتفاع العدد في الأيام القليلة القادمة باعتبار أن سوق الانتقالات لم يغلق بعد، إضافة إلى أن أغلب الأندية لم تصل تعاقداتها إلى الحد المسموح به وهو ما ينبئ بموسم كروي ساخن في ظل الطفرة المالية الكبيرة التي صرفت على التعاقدات والاستعدادات الخارجية والداخلية للأندية.

لماذا تفضل الأندية التعاقد مع اللاعب الأجنبي؟



من الطبيعي أن تكون زيادة عدد المحترفين الأجانب على حساب المحليين نظير ارتفاع مستواهم الفني فهذا المؤشر يدل على ارتفاع القيمة الفنية للمسابقات المحلية بين نظيرتها الشرق أوسطية أو حتى القارية وهو ما دفع الأندية للتعاقد معهم بكثرة بدل المحليين لوجود الفوارق كبيرة بينهم من حيث التكلفة المالية الأقل، إضافة إلى المردود الفني الكبير لهم على أرضية الميدان إلى جانب تعاملهم بحرفية مع أنديتهم ومدربيهم.



الصفقات الأجنبية

يتوزع المحترفون الأجانب على 31 جنسية الحصة الأكبر منها ذهبت إلى البرازيل بـ23 لاعبًا واللافت للنظر هذا الموسم وجود اللاعب العربي بشكل كبير في دورينا بواقع 21 لاعبًا ينتمون إلى تسع جنسيات فيما اقتصر حضور اللاعب على الأوروبي على عشرة فقط يمثلون ست جنسيات.



أما على صعيد القارات فقد تربعت القارة الأمريكية على قائمة أكثر المصدرين لدوري جميل من اللاعبين بواقع 31 لاعبًا تلتها القارة السوداء بـ23 لاعبًا وحظيت أوروبا بعشرة لاعبين بينما ذهبت الحصة الأقل للقارة الآسيوية بثمانية لاعبين جميعهم عرب.



أسماء اللاعبين الأجانب وجنسياتهم ومراكزهم

سعت جميع الأندية إلى سد احتياجاتها من اللاعبين الأجانب في المراكز التي يحتاج إليها الفريق والمدرب لتنفيذ استراتيجيته وخططه على أرضية الميدان والتي شملت جميع المراكز.

فقد احتل لاعبو خط الوسط المرتبة الأولى من حيث الاستقطابات الأجنبية بواقع 29 لاعبًا تلاهم المهاجمون بـ21 لاعبًا وجاء المدافعون في المرتبة الثالثة بـ18 لاعبًا فيما لم تحصل خانة حراس المرمى سوى على أربع حصص.



المحترفون الأجانب



أحد

1-إدواردو فيجريدو (برازيلي ) وسط

2- إسحاق فورساه (غاني) دفاع

3- رونالدو هنريكي (برازيلي) وسط

4- عز الدين دوخة (جزائري) حارس مرمى

5- كارلوس أندريا (مدغشقري) مهاجم

6- محمد الضؤ (سوداني) مهاجم



الأهلي

7- إيوانيس فيتفاتزيديس (يوناني) وسط

8- جودفري أبوابونا (نيجيري) دفاع

9- عمر السومة (سوري) مهاجم

10- كلاديمير دي سوزا (برازيلي) وسط

11- ليوناردو سوزا (برازيلي) وسط

12- محمد عبدالشافي (مصري) دفاع



الاتحاد

13- أحمد العكايشي (تونسي) مهاجم

14- فهد الأنصاري (كويتي) وسط

15- كارلوس فيلانويفا (تشيلي) وسط

16- محمود كهربا (مصري) وسط



الاتفاق

17- أحمد إبراهيم خلف (عراقي) دفاع

18- خوانمي كاليخون (إسباني) وسط

19- فهد الهاجري (كويتي) دفاع

20- فيليب كيش (سلوفاكي) وسط



الباطن

21- تراباي أديسون (برازيلي) هجوم

22- جورجي سيلفا (برازيلي) هجوم

23- جوناثان بينتيس (برازيلي) هجوم

24- علاء مهاوي (عراقي) دفاع

25- فالدو الهينهو (برتغالي) وسط

26- لويس باولو (بارغواياني) دفاع



التعاون

27- الحاج كمارا (سيراليوني) هجوم

28- جهاد الحسين (سوري) وسط

29- ريكاردو ماتشادو (برتغالي) دفاع

30- سيدريك أميسي (بوروندي) وسط

31- عصام الحضري (مصري) حارس مرمى

32- مصطفى فتحي (مصري) وسط



الرائد

33- إسماعيل بانغورا (فرنسي) هجوم

34- إيلي سابيا (برازيلي) دفاع

35- دانييل أمورا (برازيلي) وسط

36- ويندر لويز (برازيلي) وسط



الشباب

37- إدريس مبومبو (كونغولي) هجوم



معظم الأندية استفادت من القرار التاريخي بزيادة عدد المحترفين الأجانب على أكمل وجه فمنهم من أغلق الملف نهائيًا بوصوله إلى العدد المطلوب وبعضهم الآخر أرجئ الأمر حتى الانتقالات الشتوية.



فقد خطف الوافد الجديد لدوري المحترفين نادي الفيحاء الأضواء في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما بدل جلد الفريق بالكامل بتعاقده مع 21 لاعبًا منهم ستة أجانب وعلى المنوال ذاته سارت أندية الأهلي وأحد والشباب والباطن والتعاون بتعاقدها مع ستة لاعبين أجانب بينما اكتفت أندية الهلال والقادسية والفيصلي والفتح بضم خمسة لاعبين أما أندية الاتفاق والنصر والرائد فضلت التريث قليلاً بتركها خانتين ستستخدمهما في الوقت المناسب.



في حين لم يدخل نادي الاتحاد سوق الانتقالات بسبب قرار المنع من التسجيل لفترتين لذا عملت الإدارة الاتحادية على الاحتفاظ بلاعبيهم الأجانب من خلال تجديد عقودهم إلى جانب تجديد عقود خمسة من اللاعبين المحليين.



القيمة السوقية للصفقات الموسم الحالي

بسبب غياب الشفافية عند الأندية بالكشف عن القيمة الحقيقية لصفقاتها فقد تعذر معرفة القيمة المالية لكل لاعب لكن أغلب المتتابعين لسوق الانتقالات أكدوا أن هذا الموسم يعد الأكثر إنفاقًا حيث تخطت قيمات الصفقات حاجز نصف مليار ريال.