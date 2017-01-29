"الميلبي" عضوًا بمجلس "غرفة ينبع"
أصدر وزير التجارة والاستثمار قرارًا بتعيين "فايز عودة الميلبي الجهني" عضوًا في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع للدورة العاشرة 1438- 1442.
يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية مدتها أربع سنوات، وهي الدورة العاشرة في تاريخ غرفة ينبع.
"الميلبي" عضوًا بمجلس "غرفة ينبع"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-29
أصدر وزير التجارة والاستثمار قرارًا بتعيين "فايز عودة الميلبي الجهني" عضوًا في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع للدورة العاشرة 1438- 1442.
يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية مدتها أربع سنوات، وهي الدورة العاشرة في تاريخ غرفة ينبع.
29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
09:17 PM
"الميلبي" عضوًا بمجلس "غرفة ينبع"
أصدر وزير التجارة والاستثمار قرارًا بتعيين "فايز عودة الميلبي الجهني" عضوًا في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع للدورة العاشرة 1438- 1442.
يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية مدتها أربع سنوات، وهي الدورة العاشرة في تاريخ غرفة ينبع.