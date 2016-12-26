"الميموني" يستعرض مع "المؤنس" الخدمات الصحية المُقدمة لأبناء الطائف

جار رفع السعة السريرية في عددٍ من المستشفيات

استعرض محافظ الطائف المُكلف، سعد بن مقبل الميموني، مع قيادات الصحة، الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة، واستمع إلى إيضاح من مديرها صالح بن سعد المؤنس، عن الخطط المستقبلية القريبة والتي تعتزم الصحة تدشينها بالمحافظة.



ونوه "المؤنس" بالدعم الكبير المقدم لتعزيز الخدمات الصحية، ورفع السعة السريرية في عددٍ من المستشفيات إلى جانب إطلاق خدمات صحية متعددة، كما ناقش "الميموني" مع قيادات الصحة سبُل التعاون في تحقيق تطلعات أبناء الطائف خدمة صحية متقدمة في مختلف المجالات الصحية .



جاء ذلك خلال استقبال محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الإثنين، بمكتبه بالخالدية قيادات الصحة في الطائف، يتقدمهم مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس.



واستعرض قيادات الصحة في تقريرٍ موجز أبرز الخدمات الصحية والطبية المقدمة والتي تقدم خدماتها من خلال 13 مستشفى، و 121 مركز صحي، إلى جانب المراكز التخصصية في الأسنان والكلى والسكري، والعمل على تحقيق نقلة كبيرة قريبًا للتوسع في الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق الأفضل لأبناء الطائف.