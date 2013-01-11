"الميموني" يكرم 420 متفوقاً ومتفوقة بتعليم الطائف

دشن "كيف نكون قدوة"

أكد محافظ الطائف المكلف، سعد بن مقبل الميموني أهمية غرس القيم الإسلامية، والسلوك القويم، والأخلاق الرفيعة، مشيراً إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال القدوة الحسنة المتمثلة في المعلم والمعلمة.

جاء ذلك خلال تكريمه اليوم 420 متفوقاً ومتفوقة بحضور المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور محمد بن حسن الشمراني، ومساعديه، والقيادات التعليمية.

وأشاد الميموني أثناء تدشينه برنامج "كيف نكون قدوة" بالفعاليات التي أعدها التعليم لتفّعيل البرنامج الذي يشكل رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لتنمية الإنسان والمكان ليبلغ وصف "القوي الأمين".

من جانبه قال مدير تعليم الطائف الدكتور محمد الشمراني: نحن نؤمن أن المتفوقين والمتفوقات هم الثروة والهدف والمستقبل والأمل الذين نحتفي بهم ونتطلع إلى الدور المأمول الذي سيقومون به لخدمة الوطن الذي هو في أمس الحاجة إلى مشاركتهم الفاعلة للبناء والتطوير.

وأشار الدكتور الشمراني إلى أن التكريم يتزامن مع إطلاق برنامج "كيف نكون قدوة"، وما أجمل أن يكون المتفوقون والمتفوقات هم القدوة لزملائهم في التحصيل الدراسي.

وأكد الشمراني أن تعليم الطائف تبنى عدة برامج تهدف إلى تعزيز شعار "كيف نكون قدوة" قولاً وسلوكاً، وقد تخلل الحفل عرضاً مرئيًا وأوبريت وطني، بعدها تشرف المحتفى بهم بالسلام على راعي الحفل محافظ الطائف المكلف سعد الميموني.