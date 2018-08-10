الناجي من واقعة "الداير" يروي تفاصيل طلقات النار الجنونية .. خلاف عمره 7 أيام

قال: باغتتنا طلقات رشاش مهولة لتخترق جسد القتيل وتنقلب مركبتنا في منحدر وادٍ

روى الناجي من حادثة إطلاق النار التي انتهت بمقتل شخص وإصابة شقيقه بمحافظة الداير بني مالك، تفاصيل الحادثة التي هزّت المحافظة الليلة الماضية، كاشفاً أن الجاني استهدف المركبة التي كانوا يستقلونها، بإطلاق نارٍ جنوني من رشاش كلاشينكوف؛ لتصيب القتيل وشقيقه مباشرةً وتنقلب بهم السيارة.

تفصيلاً، كشف يحيى المالكي؛ الناجي الوحيد من الحادثة تفاصيل اللحظات المؤلمة التي تعرّض لها برفقة أشقاء زوج ابنته، موضحاً: كنا نسير بمنحدر وادٍ في قرى محافظة الداير ومعي أشقاء زوج ابنتي، وما هي إلا لحظات باغتتنا طلقات رشاش بأعداد مهولة لتخترق جسد القتيل وهو قائد المركبة وتصيب شقيقه الذي يجلس في المقعد الخلفي، حيث انقلبت المركبة فوراً وسقط القتيل وشقيقه المصاب على جهتي.

وأضاف: كنت أظن أني مصاب أيضاً من كثرة الدماء ومن هول الموقف، حتى وصل السكان المجاورون للموقع وأخرجونا ونقلونا للمستشفى.

وتابع: لم أكن أعلم أن بين الجاني الذي قبضت عليه الجهات الأمنية والشقيقين القتيل والمصاب خلافات شخصية عمرها أسبوع، حتى بعد الحادثة المأساوية التي تهور فيها الجاني وحوّل الخلاف لأعظم مراحله.

وعلمت "سبق"، أن الجاني كان مسجوناً في قضية جنائية حتى خرج في شهر رمضان الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان قد باشرت، الليلة الماضية، جريمة بشعة نفّذها جانٍ سعودي بقيامه بقتل شخص وإصابة شقيقه بسلاح ناري فيما نجا ثالث.