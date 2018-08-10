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"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

النجاحات الأمنية تمهِّد لعودة الحياة إلى طبيعتها في العوامية

المواطنون: مشروع تطوير المسورة سيجعلها أكثر تطوُّرًا وتنظيمًا

تعيش بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف الأثناء الحالية حالة من الهدوء والاطمئنان؛ وذلك بعد النجاحات والإنجازات التي حققها رجال الأمن في الميدان؛ إذ تمكنوا - بفضل الله - من القضاء على العصابات الإرهابية المتحصنة بالبلدة، كما نجحوا في العثور على مصنع للمتفجرات، وعدد من الأسلحة المستخدمة في استهداف رجال الأمن والمواطنين الأبرياء.

ولقيت نجاحات رجال الأمن في العوامية تفاعلاً كبيرًا من قِبل المواطنين وسكان بلدة العوامية، الذين أشادوا بإنجازات رجال الأمن، وأعربوا عن ثقتهم بقرب عودة الحياة لطبيعتها ببلدة العوامية، وألمحوا إلى أن مشروع تطوير حي المسورة سيجعل البلدة أكثر تطورًا وتنظيمًا، ولاسيما أنه يشتمل على أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم وكافتيريات ومواقف بمواصفات متقدمة، إضافة إلى مركز ثقافي وأبراج استثمارية وصالات رياضية ضخمة وساحات مزينة بالنوافير والعيون الصناعية.

يُذكر أن أهالي العوامية من سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة فضَّلوا مغادرة البلدة في وقت سابق، بعد أن ضاقوا ذرعًا من تصرفات العصابات الإرهابية المتحصنة بالحي؛ إذ أمَّنت الجهات الأمنية خروجهم، ووفَّرت لهم محافظة القطيف السكن والخدمات كافة.

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النجاحات الأمنية تمهِّد لعودة الحياة إلى طبيعتها في العوامية
سبق

تعيش بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف الأثناء الحالية حالة من الهدوء والاطمئنان؛ وذلك بعد النجاحات والإنجازات التي حققها رجال الأمن في الميدان؛ إذ تمكنوا - بفضل الله - من القضاء على العصابات الإرهابية المتحصنة بالبلدة، كما نجحوا في العثور على مصنع للمتفجرات، وعدد من الأسلحة المستخدمة في استهداف رجال الأمن والمواطنين الأبرياء.

ولقيت نجاحات رجال الأمن في العوامية تفاعلاً كبيرًا من قِبل المواطنين وسكان بلدة العوامية، الذين أشادوا بإنجازات رجال الأمن، وأعربوا عن ثقتهم بقرب عودة الحياة لطبيعتها ببلدة العوامية، وألمحوا إلى أن مشروع تطوير حي المسورة سيجعل البلدة أكثر تطورًا وتنظيمًا، ولاسيما أنه يشتمل على أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم وكافتيريات ومواقف بمواصفات متقدمة، إضافة إلى مركز ثقافي وأبراج استثمارية وصالات رياضية ضخمة وساحات مزينة بالنوافير والعيون الصناعية.

يُذكر أن أهالي العوامية من سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة فضَّلوا مغادرة البلدة في وقت سابق، بعد أن ضاقوا ذرعًا من تصرفات العصابات الإرهابية المتحصنة بالحي؛ إذ أمَّنت الجهات الأمنية خروجهم، ووفَّرت لهم محافظة القطيف السكن والخدمات كافة.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
11:18 PM

النجاحات الأمنية تمهِّد لعودة الحياة إلى طبيعتها في العوامية

المواطنون: مشروع تطوير المسورة سيجعلها أكثر تطوُّرًا وتنظيمًا

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محمد عبيد - القطيف
20
34,070

تعيش بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف الأثناء الحالية حالة من الهدوء والاطمئنان؛ وذلك بعد النجاحات والإنجازات التي حققها رجال الأمن في الميدان؛ إذ تمكنوا - بفضل الله - من القضاء على العصابات الإرهابية المتحصنة بالبلدة، كما نجحوا في العثور على مصنع للمتفجرات، وعدد من الأسلحة المستخدمة في استهداف رجال الأمن والمواطنين الأبرياء.

ولقيت نجاحات رجال الأمن في العوامية تفاعلاً كبيرًا من قِبل المواطنين وسكان بلدة العوامية، الذين أشادوا بإنجازات رجال الأمن، وأعربوا عن ثقتهم بقرب عودة الحياة لطبيعتها ببلدة العوامية، وألمحوا إلى أن مشروع تطوير حي المسورة سيجعل البلدة أكثر تطورًا وتنظيمًا، ولاسيما أنه يشتمل على أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم وكافتيريات ومواقف بمواصفات متقدمة، إضافة إلى مركز ثقافي وأبراج استثمارية وصالات رياضية ضخمة وساحات مزينة بالنوافير والعيون الصناعية.

يُذكر أن أهالي العوامية من سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة فضَّلوا مغادرة البلدة في وقت سابق، بعد أن ضاقوا ذرعًا من تصرفات العصابات الإرهابية المتحصنة بالحي؛ إذ أمَّنت الجهات الأمنية خروجهم، ووفَّرت لهم محافظة القطيف السكن والخدمات كافة.

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