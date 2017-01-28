"النصر": "زوران" فاجأنا باستقالته.. وسنتخذ إجراءاتنا لحفظ حقوق النادي

أكدت التعاقد مع مدرب بصورة عاجلة خلال أيام

كشفت إدارة نادي النصر رسمياً عن رحيل مدربها زوران لتدريب نادي العين الإماراتي حسبما تم تداوله أمس ونشرته "سبق" في حينه.

وشددت إدارة الأصفر على أنها تفاجأت بخطاب الاستقالة التي قدمها المدرب أمس الجمعة، لكنها أكدت في الوقت ذاته على أنها ستحفظ حقوق النادي في هذا الجانب. وجاء في نص بيان النادي ما يلي:

في الوقت الذي اتفقت فيه إدارة النادي مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش على تمديد عقده سنة إضافية، رغبة منها في خلق المزيد من الاستقرار الفني للفريق، فقد أبدى زوران في خطاب تقدم به للنادي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وبصورة مفاجئة طلبه في فسخ عقده من جانبه بسبب تلقيه عرضا من نادي خليجي، مؤكداً أنه قد أتم الاتفاق على تدريب فريقهم.

وأضاف البيان: ونتيجة لذلك فإن إدارة النادي ستتخذ كافة الإجراءات وفقاً للعقد الموقع بينها وبين زوران.

واختتم البيان: وتوضح إدارة النادي لجماهير النصر الغالية أنها ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على جلب مدرب يتولى تدريب الفريق فيما تبقى من هذا الموسم.