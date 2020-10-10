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النصر: عقد الجمعية العمومية غدًا .. واحتفالية خاصة بـ"غالي"

تشهد قاعة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بنادي النصر عند الساعة السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي والتي يتم خلالها مناقشة التقرير الفني والإداري عن نشاط النادي للموسم الرياضي


/ 1437 1438هـ وكذلك التقرير المالي للنادي عن السنة الماضية والميزانية المقترحة للموسم القادم. يأتي ذلك عملاً باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية.


من جهة ثانية استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته بعد أن تمتع اللاعبين براحة يوم أمس وجاءت البداية باجتماع للمدرب مع اللاعبين قدم المدرب التهنئة نيابة عن الجهاز الفني واللاعبين لزميلهم الكابتن حسام غالي بمناسبة تأهل منتخب مصر الشقيق لنهائيات كأس العالم 2018م.


ثم انطلق التدريب بتمارين لياقية تلاها تدريبات تكتيكية ركز من خلالها على دقة التمرير والتحرك السريع في مساحات نصف الملعب ثم قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات الأولى تضم المدافعين مع مدرب اللياقة، حيث أجرى لهم تمارين خاصة. والمجموعتان الثانية والثالثة توجهوا للنصف الأخر من الملعب مع المدرب ومساعده فيصل سيف، حيث طبقوا تدريبات تركزت على تبادل التمريرات السريعة تارة والكرات العرضية تارة أخرى والتسديد على المرمى من زوايا مختلفة.


و بعد نهاية التدريب أقامت إدارة الكرة احتفالية للكابتن حسام غالي بمشاركة الجهازين الإداري والفني واللاعبين بمناسبة تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2018م .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: عقد الجمعية العمومية غدًا .. واحتفالية خاصة بـ"غالي"
سبق

تشهد قاعة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بنادي النصر عند الساعة السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي والتي يتم خلالها مناقشة التقرير الفني والإداري عن نشاط النادي للموسم الرياضي


/ 1437 1438هـ وكذلك التقرير المالي للنادي عن السنة الماضية والميزانية المقترحة للموسم القادم. يأتي ذلك عملاً باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية.


من جهة ثانية استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته بعد أن تمتع اللاعبين براحة يوم أمس وجاءت البداية باجتماع للمدرب مع اللاعبين قدم المدرب التهنئة نيابة عن الجهاز الفني واللاعبين لزميلهم الكابتن حسام غالي بمناسبة تأهل منتخب مصر الشقيق لنهائيات كأس العالم 2018م.


ثم انطلق التدريب بتمارين لياقية تلاها تدريبات تكتيكية ركز من خلالها على دقة التمرير والتحرك السريع في مساحات نصف الملعب ثم قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات الأولى تضم المدافعين مع مدرب اللياقة، حيث أجرى لهم تمارين خاصة. والمجموعتان الثانية والثالثة توجهوا للنصف الأخر من الملعب مع المدرب ومساعده فيصل سيف، حيث طبقوا تدريبات تركزت على تبادل التمريرات السريعة تارة والكرات العرضية تارة أخرى والتسديد على المرمى من زوايا مختلفة.


و بعد نهاية التدريب أقامت إدارة الكرة احتفالية للكابتن حسام غالي بمشاركة الجهازين الإداري والفني واللاعبين بمناسبة تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2018م .

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:53 PM

النصر: عقد الجمعية العمومية غدًا .. واحتفالية خاصة بـ"غالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد قاعة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بنادي النصر عند الساعة السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي والتي يتم خلالها مناقشة التقرير الفني والإداري عن نشاط النادي للموسم الرياضي


/ 1437 1438هـ وكذلك التقرير المالي للنادي عن السنة الماضية والميزانية المقترحة للموسم القادم. يأتي ذلك عملاً باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية.


من جهة ثانية استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته بعد أن تمتع اللاعبين براحة يوم أمس وجاءت البداية باجتماع للمدرب مع اللاعبين قدم المدرب التهنئة نيابة عن الجهاز الفني واللاعبين لزميلهم الكابتن حسام غالي بمناسبة تأهل منتخب مصر الشقيق لنهائيات كأس العالم 2018م.


ثم انطلق التدريب بتمارين لياقية تلاها تدريبات تكتيكية ركز من خلالها على دقة التمرير والتحرك السريع في مساحات نصف الملعب ثم قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات الأولى تضم المدافعين مع مدرب اللياقة، حيث أجرى لهم تمارين خاصة. والمجموعتان الثانية والثالثة توجهوا للنصف الأخر من الملعب مع المدرب ومساعده فيصل سيف، حيث طبقوا تدريبات تركزت على تبادل التمريرات السريعة تارة والكرات العرضية تارة أخرى والتسديد على المرمى من زوايا مختلفة.


و بعد نهاية التدريب أقامت إدارة الكرة احتفالية للكابتن حسام غالي بمشاركة الجهازين الإداري والفني واللاعبين بمناسبة تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2018م .

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