النصر يقلب الطاولة على الفتح ويكسبه بهدفين

صعد للمركز الثالث في دوري جميل

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه الفتح بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء ضمن الجولة الـ14 من دوري جميل، وسط حضور "3714" مشجعًا.

ورفع النصر رصيده إلى ٢٩ نقطة في المركز الثالث، وجاء الفتح في المركز الرابع عشر بـ٨ نقاط.

الحصة الأولى:

مع انطلاقة الشوط الأول وفي أول كرة خطرة، أتيحت فرصة في الدقيقة الـ3 لـ"حسن الراهب" الذي انطلق في هجمة مرتدة واجه بها المرمى، ولكن براعة الحارس "العويشير" حالت دون ولوج الهدف النصراوي الأول، بعد أن تصدى لتسديدة "الراهب".

وفي الدقيقة 13 تمكن "ناثان جونيور" من تحقيق هدف التقدم لفريقه الفتح من ضربة جزاء نفذها في منتصف مرمى "حسين شيعان".

بعد هدف الفتح حاول لاعبو النصر معادلة النتيجة طوال الدقائق الماضية وأخفقوا في استغلال الفرص، كان أخطرها كرة "خالد الغامدي" في الدقيقة 43 حينما سدد الكرة وهو مواجه للمرمى ولكن كرته اعتلت العارضة.

الحصة الثانية

في الدقيقة الـ53 حقق "سامي النجعي" هدف التعادل لفريقه النصر بعدما تلقى عكسية من كرة ثابتة حولها برأسه في الزاوية اليسرى للحارس "العويشير" لتستقر داخل الشباك.

بعد ذلك أضاف "يحيى الشهري" الهدف الثاني لفريقه النصر في الدقيقة الـ61 إثر ركلة ثابتة من خارج المنطقة؛ وضعها الأول في الزاوية اليسرى للحارس "العويشير".

وفي الدقيقة الـ73 كاد "ناثان" يحقق التعادل لفريقه الفتح بعدما تلقى عرضية من "بوحيمد" حولها الأول برأسه لتمر بجوار القائم الأيمن للحارس "العويشير" وتخرج ركلة مرمى.

