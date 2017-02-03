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"النصر" يوقع مع الحارس الدولي "وليد عبدالله"

لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم القادم

أعلن نادي النصر عن توقيعه مع الحارس الدولي وليد عبدالله، حارس الشباب لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم القادم.
 
ونشر حساب النادي الرسمي على تويتر بياناً قصيراً جاء فيه:" ‏رسمياً.. وقع رئيس نادي ‫النصر الأمير فيصل بن تركي قبل قليل عقداً احترافياً لمدة ثلاث سنوات مع حارس المنتخب السعودي ونادي الشباب وليد عبدالله".
 
وأضاف:" ‏سيدأ العقد اعتباراً من الموسم القادم حيث جاء ذلك بحضور طلال النجار وحمود العصيمي ووكيل أعمال اللاعب علي الرماح."

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يوقع مع الحارس الدولي "وليد عبدالله"
سبق

أعلن نادي النصر عن توقيعه مع الحارس الدولي وليد عبدالله، حارس الشباب لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم القادم.
 
ونشر حساب النادي الرسمي على تويتر بياناً قصيراً جاء فيه:" ‏رسمياً.. وقع رئيس نادي ‫النصر الأمير فيصل بن تركي قبل قليل عقداً احترافياً لمدة ثلاث سنوات مع حارس المنتخب السعودي ونادي الشباب وليد عبدالله".
 
وأضاف:" ‏سيدأ العقد اعتباراً من الموسم القادم حيث جاء ذلك بحضور طلال النجار وحمود العصيمي ووكيل أعمال اللاعب علي الرماح."

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
12:56 AM
لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم القادم

"النصر" يوقع مع الحارس الدولي "وليد عبدالله"

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محمد السيّد - الرياض
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45,977

أعلن نادي النصر عن توقيعه مع الحارس الدولي وليد عبدالله، حارس الشباب لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم القادم.
 
ونشر حساب النادي الرسمي على تويتر بياناً قصيراً جاء فيه:" ‏رسمياً.. وقع رئيس نادي ‫النصر الأمير فيصل بن تركي قبل قليل عقداً احترافياً لمدة ثلاث سنوات مع حارس المنتخب السعودي ونادي الشباب وليد عبدالله".
 
وأضاف:" ‏سيدأ العقد اعتباراً من الموسم القادم حيث جاء ذلك بحضور طلال النجار وحمود العصيمي ووكيل أعمال اللاعب علي الرماح."

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