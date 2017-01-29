النظام يرد بنفي أقرب للتأكيد: الشائعات عن صحة الأسد مصدرها جهات معروفة

القاسم: الرئيس السوري طريح الفراش ونسبة خطورة المرض 70%

أكد الإعلامي السوري فيصل القاسم مقدِّم برنامج "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة القطرية الأنباء عن اعتلال صحة رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيراً أنَّ نسبة خطورة مرضه 70‎%‎.



وكتب القاسم عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أؤكد لكم حسب مصادري أنَّ بشار الأسد طريح الفراش"، مستدركاً: "لكنه ليس غائباً عن الوعي، نسبة خطورة المرض 70%"، متسائلاً: "هل وصلته أخيراً رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا"؟.



نفى النظام السوري الشائعات عن تدهور صحة ‫الأسد، مشيراً أنَّ مصدرها جهات معروفة التمويل والتوجّه، على حد وصفه، مشيراً بأنَّها على شكل تحليلات أقرب لأمنيات بمخيّلة من أطلقها فقط.



وزعمت أنَّ الإشاعات عن صحة الأسد تتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسيّة على حد لغة بيان النظام السوري.

