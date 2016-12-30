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"النعيمة" في فيديو: الدوري للهلال بالطيب أو بالقوة وغصب عن "عيد"

الجماهير انقسمت في تعليقاتها على المقطع إلى مؤيدين ومعارضين

أثار لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً، صالح النعيمة، الشارعَ الرياضي عبر مقطع فيديو تَحَدّث فيه عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد.
 
وقال "النعيمة" في الفيديو موجهاً حديثه لأحد القروبات: "لا تخافون على الهلال، الهلال لا يخرج دائماً سوى الرجال، ومهما أوقف من لاعبين ما عليكم ما عليكم، الدوري إن شاء الله لا محالة راح يجي راح يجي بالطيب بالقوة، غصب عن أحمد عيد".
 
وتفاوتت ردود فعل الجماهير، وقال المؤيدون: "النعيمة كان يقصد أن الهلال تَعَرّض للظلم من لجان الاتحاد السعودي في فترات سابقة، وأنه حالياً عائد بقوة للظفر ببطولة الدوري".
 
وقال المعترضون على الفيديو: "هذا الحديث يمثل إساءة إلى رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد، وهو اتهام خطير، إضافة إلى إثارة شبهات أعادت للأذهان تغريدة عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عبداللطيف بخاري، الذي أُوقِف على إثرها لمدة عام".
 
من ناحيته، قال عضو الاتحاد السعودي عبداللطيف بخاري: "‏الكابتن صالح النعيمة يصرّح بتصريحات مثيرة، ولعلي أوجّه له السؤال: ماذا تقصد بالقوة؟ وما دخل أحمد عيد في الموضوع؟".

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"النعيمة" في فيديو: الدوري للهلال بالطيب أو بالقوة وغصب عن "عيد"
سبق

أثار لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً، صالح النعيمة، الشارعَ الرياضي عبر مقطع فيديو تَحَدّث فيه عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد.
 
وقال "النعيمة" في الفيديو موجهاً حديثه لأحد القروبات: "لا تخافون على الهلال، الهلال لا يخرج دائماً سوى الرجال، ومهما أوقف من لاعبين ما عليكم ما عليكم، الدوري إن شاء الله لا محالة راح يجي راح يجي بالطيب بالقوة، غصب عن أحمد عيد".
 
وتفاوتت ردود فعل الجماهير، وقال المؤيدون: "النعيمة كان يقصد أن الهلال تَعَرّض للظلم من لجان الاتحاد السعودي في فترات سابقة، وأنه حالياً عائد بقوة للظفر ببطولة الدوري".
 
وقال المعترضون على الفيديو: "هذا الحديث يمثل إساءة إلى رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد، وهو اتهام خطير، إضافة إلى إثارة شبهات أعادت للأذهان تغريدة عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عبداللطيف بخاري، الذي أُوقِف على إثرها لمدة عام".
 
من ناحيته، قال عضو الاتحاد السعودي عبداللطيف بخاري: "‏الكابتن صالح النعيمة يصرّح بتصريحات مثيرة، ولعلي أوجّه له السؤال: ماذا تقصد بالقوة؟ وما دخل أحمد عيد في الموضوع؟".

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
02:58 PM
الجماهير انقسمت في تعليقاتها على المقطع إلى مؤيدين ومعارضين

"النعيمة" في فيديو: الدوري للهلال بالطيب أو بالقوة وغصب عن "عيد"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
87
56,488

أثار لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً، صالح النعيمة، الشارعَ الرياضي عبر مقطع فيديو تَحَدّث فيه عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد.
 
وقال "النعيمة" في الفيديو موجهاً حديثه لأحد القروبات: "لا تخافون على الهلال، الهلال لا يخرج دائماً سوى الرجال، ومهما أوقف من لاعبين ما عليكم ما عليكم، الدوري إن شاء الله لا محالة راح يجي راح يجي بالطيب بالقوة، غصب عن أحمد عيد".
 
وتفاوتت ردود فعل الجماهير، وقال المؤيدون: "النعيمة كان يقصد أن الهلال تَعَرّض للظلم من لجان الاتحاد السعودي في فترات سابقة، وأنه حالياً عائد بقوة للظفر ببطولة الدوري".
 
وقال المعترضون على الفيديو: "هذا الحديث يمثل إساءة إلى رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد، وهو اتهام خطير، إضافة إلى إثارة شبهات أعادت للأذهان تغريدة عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عبداللطيف بخاري، الذي أُوقِف على إثرها لمدة عام".
 
من ناحيته، قال عضو الاتحاد السعودي عبداللطيف بخاري: "‏الكابتن صالح النعيمة يصرّح بتصريحات مثيرة، ولعلي أوجّه له السؤال: ماذا تقصد بالقوة؟ وما دخل أحمد عيد في الموضوع؟".

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