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النعيم يدشن شعار مجموعة #مبتعثون_في_بريطانيا

ضمن حفل افتتاح النادي السعودي بادنبرة ودندي

دشَّن الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور فهد النعيم شعار مجموعة "مبتعثون في بريطانيا" @SaudisinUK،  ضمن فعاليات افتتاح أنشطة الدورة الـ36 للنادي السعودي بادنبرة ودندي، وسط حضور كبير من المبتعثين في مدينة ادنبرة.
 
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد القحطاني طالب دكتوراه في الحاسب الآلي في جامعة نيوكاسل: "إنَّ تطوير هوية "مبتعثون في بريطانيا" يدفعنا إلى الارتقاء بخدمة المبتعثين في بريطانيا في محاولة جادة من المجموعة إلى تكثيف التواصل مع إخواننا وأخواتنا المبتعثين  وتزويدهم بالمحتوى الهادف والذي بدوره يشجعهم ويفتح لهم آفاقًا رحبة للمزيد من البحث والدراسة".
 
وأضاف القحطاني: "كما ينشر الحساب الأخبار والمناسبات المهمة لجميع الأندية الطلابية والجمعيات السعودية في بريطانيا، إضافة إلى نشر الإرشادات والأنظمة والقوانين التي تهم الطلاب المبتعثين أو الدارسين على حسابهم الخاص أو السياح، إضافة إلى الاهتمام بنشر إنجازات الطلاب المبتعثين وإبرازها ونشر جميع الرسائل والتوصيات المهمة من قِبل السفارة والملحقية الثقافية في لندن وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمبتعثين"، مؤكدًا أنَّ المجموعة تعمل بروح المبادرة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف التي تخدم المبتعث وترفع من طموحه إلى تحقيق المزيد من التحصيل العلمي لنكون في الأخير صورة مشرّفة للوطن المعطاء.
 
واختتم القحطاني بقوله نتقدم بخالص شكرنا للملحق الثقافي الدكتور فهد النعيم على دعمه لنا من خلال تدشينه شعار المجموعة وكلماته الداعمة للفريق كان محل تقدير خصوصًا أنه دائما يوجد في جميع مناسبات المبتعثين ويدعمهم ويتفقد أحوالهم والكل يشهد بذلك فهو نعم القائد الناجح القريب من الجميع.
 

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النعيم يدشن شعار مجموعة #مبتعثون_في_بريطانيا
سبق

دشَّن الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور فهد النعيم شعار مجموعة "مبتعثون في بريطانيا" @SaudisinUK،  ضمن فعاليات افتتاح أنشطة الدورة الـ36 للنادي السعودي بادنبرة ودندي، وسط حضور كبير من المبتعثين في مدينة ادنبرة.
 
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد القحطاني طالب دكتوراه في الحاسب الآلي في جامعة نيوكاسل: "إنَّ تطوير هوية "مبتعثون في بريطانيا" يدفعنا إلى الارتقاء بخدمة المبتعثين في بريطانيا في محاولة جادة من المجموعة إلى تكثيف التواصل مع إخواننا وأخواتنا المبتعثين  وتزويدهم بالمحتوى الهادف والذي بدوره يشجعهم ويفتح لهم آفاقًا رحبة للمزيد من البحث والدراسة".
 
وأضاف القحطاني: "كما ينشر الحساب الأخبار والمناسبات المهمة لجميع الأندية الطلابية والجمعيات السعودية في بريطانيا، إضافة إلى نشر الإرشادات والأنظمة والقوانين التي تهم الطلاب المبتعثين أو الدارسين على حسابهم الخاص أو السياح، إضافة إلى الاهتمام بنشر إنجازات الطلاب المبتعثين وإبرازها ونشر جميع الرسائل والتوصيات المهمة من قِبل السفارة والملحقية الثقافية في لندن وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمبتعثين"، مؤكدًا أنَّ المجموعة تعمل بروح المبادرة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف التي تخدم المبتعث وترفع من طموحه إلى تحقيق المزيد من التحصيل العلمي لنكون في الأخير صورة مشرّفة للوطن المعطاء.
 
واختتم القحطاني بقوله نتقدم بخالص شكرنا للملحق الثقافي الدكتور فهد النعيم على دعمه لنا من خلال تدشينه شعار المجموعة وكلماته الداعمة للفريق كان محل تقدير خصوصًا أنه دائما يوجد في جميع مناسبات المبتعثين ويدعمهم ويتفقد أحوالهم والكل يشهد بذلك فهو نعم القائد الناجح القريب من الجميع.
 

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
01:12 AM
ضمن حفل افتتاح النادي السعودي بادنبرة ودندي

النعيم يدشن شعار مجموعة #مبتعثون_في_بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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دشَّن الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور فهد النعيم شعار مجموعة "مبتعثون في بريطانيا" @SaudisinUK،  ضمن فعاليات افتتاح أنشطة الدورة الـ36 للنادي السعودي بادنبرة ودندي، وسط حضور كبير من المبتعثين في مدينة ادنبرة.
 
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد القحطاني طالب دكتوراه في الحاسب الآلي في جامعة نيوكاسل: "إنَّ تطوير هوية "مبتعثون في بريطانيا" يدفعنا إلى الارتقاء بخدمة المبتعثين في بريطانيا في محاولة جادة من المجموعة إلى تكثيف التواصل مع إخواننا وأخواتنا المبتعثين  وتزويدهم بالمحتوى الهادف والذي بدوره يشجعهم ويفتح لهم آفاقًا رحبة للمزيد من البحث والدراسة".
 
وأضاف القحطاني: "كما ينشر الحساب الأخبار والمناسبات المهمة لجميع الأندية الطلابية والجمعيات السعودية في بريطانيا، إضافة إلى نشر الإرشادات والأنظمة والقوانين التي تهم الطلاب المبتعثين أو الدارسين على حسابهم الخاص أو السياح، إضافة إلى الاهتمام بنشر إنجازات الطلاب المبتعثين وإبرازها ونشر جميع الرسائل والتوصيات المهمة من قِبل السفارة والملحقية الثقافية في لندن وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمبتعثين"، مؤكدًا أنَّ المجموعة تعمل بروح المبادرة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف التي تخدم المبتعث وترفع من طموحه إلى تحقيق المزيد من التحصيل العلمي لنكون في الأخير صورة مشرّفة للوطن المعطاء.
 
واختتم القحطاني بقوله نتقدم بخالص شكرنا للملحق الثقافي الدكتور فهد النعيم على دعمه لنا من خلال تدشينه شعار المجموعة وكلماته الداعمة للفريق كان محل تقدير خصوصًا أنه دائما يوجد في جميع مناسبات المبتعثين ويدعمهم ويتفقد أحوالهم والكل يشهد بذلك فهو نعم القائد الناجح القريب من الجميع.
 

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