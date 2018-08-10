النفط يرتفع بعد بيانات هبوط المخزونات الأمريكية

ارتفع خام مزيج برنت إلى 52.70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة، يوم أمس الأربعاء، بعد تقرير أظهر أن المصافي في الولايات المتحدة استهلكت كميات قياسية من الخام في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقلص المخزونات، وإن كان ارتفاعٌ غير متوقع في مخزونات البنزين حدّ من المكاسب.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكبر كثيراً من توقعات بتراجع قدره 2.7 مليون برميل.

ووفق "رويترز" استهلكت المصافي نحو 17.6 مليون برميل من الخام، متجاوزة مستوى قياسياً مرتفعاً سجلته في مايو، ومسجلة أعلى مستوى أسبوعي منذ أن بدأت الإدارة جمع تلك البيانات في عام 1982.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتاً إلى 52.70 دولاراً للبرميل، أو ما يعادل 1.1 بالمئة، في التسوية بعدما انخفض على مدار يومين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً، أو 0.8 بالمائة، إلى 49.56 دولاراً للبرميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين 3.4 ملايين برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع لآراء المحللين أجرته "رويترز" بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.