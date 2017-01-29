" النفيعي" بروفيسور في القانون المدني بجامعة الطائف‎

أصدر مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام عبد الوهاب زمان، قراراً بترقية الدكتور عبد الله عبيد عامر الوذيناني النفيعي، إلى درجة أستاذ (بروفيسور) في تخصص القانون المدني .
ويعد الدكتور "النفيعي" من الكفاءات العلمية والأكاديمية المميزة.
أصدر مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام عبد الوهاب زمان، قراراً بترقية الدكتور عبد الله عبيد عامر الوذيناني النفيعي، إلى درجة أستاذ (بروفيسور) في تخصص القانون المدني .
ويعد الدكتور "النفيعي" من الكفاءات العلمية والأكاديمية المميزة.
أصدر مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام عبد الوهاب زمان، قراراً بترقية الدكتور عبد الله عبيد عامر الوذيناني النفيعي، إلى درجة أستاذ (بروفيسور) في تخصص القانون المدني .
ويعد الدكتور "النفيعي" من الكفاءات العلمية والأكاديمية المميزة.
أصدر مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام عبد الوهاب زمان، قراراً بترقية الدكتور عبد الله عبيد عامر الوذيناني النفيعي، إلى درجة أستاذ (بروفيسور) في تخصص القانون المدني .
ويعد الدكتور "النفيعي" من الكفاءات العلمية والأكاديمية المميزة.