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"النفيعي" يدشن العيادة المدرسية بالابتدائية 44 بالطائف

دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي، العيادة الصحية بالابتدائية 44 بالحلقة، يرافقه مدير الصحة المدرسية، متعب الحشيبري.


وتجول "النفيعي" في المعرض المصاحب للعيادة، واطلع على العرض المرئي للمعرض والذي تحدث عن طرق الوقاية من الأمراض والفعاليات المطبقة لتوعية الطالبات خلال هذه الفترة والتي تشهد تغير الظروف المناخية.


وقال "النفيعي": "إن ما شاهدناه في المدرسة شي نفخر به جميعًا في مدارسنا وأنموذج يحتذى به ، فما وجدناه شي جميل من حيث إعداد العيادة المدرسية وتفعيلها بالشكل الصحيح الملموس، من خلال مشاهدتنا لسجل الكشف وطريقة التعامل مع الحالات" ، مثمناً جهود الجميع في فعاليات المدرسة .

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"النفيعي" يدشن العيادة المدرسية بالابتدائية 44 بالطائف
سبق

دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي، العيادة الصحية بالابتدائية 44 بالحلقة، يرافقه مدير الصحة المدرسية، متعب الحشيبري.


وتجول "النفيعي" في المعرض المصاحب للعيادة، واطلع على العرض المرئي للمعرض والذي تحدث عن طرق الوقاية من الأمراض والفعاليات المطبقة لتوعية الطالبات خلال هذه الفترة والتي تشهد تغير الظروف المناخية.


وقال "النفيعي": "إن ما شاهدناه في المدرسة شي نفخر به جميعًا في مدارسنا وأنموذج يحتذى به ، فما وجدناه شي جميل من حيث إعداد العيادة المدرسية وتفعيلها بالشكل الصحيح الملموس، من خلال مشاهدتنا لسجل الكشف وطريقة التعامل مع الحالات" ، مثمناً جهود الجميع في فعاليات المدرسة .

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:55 PM

"النفيعي" يدشن العيادة المدرسية بالابتدائية 44 بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي، العيادة الصحية بالابتدائية 44 بالحلقة، يرافقه مدير الصحة المدرسية، متعب الحشيبري.


وتجول "النفيعي" في المعرض المصاحب للعيادة، واطلع على العرض المرئي للمعرض والذي تحدث عن طرق الوقاية من الأمراض والفعاليات المطبقة لتوعية الطالبات خلال هذه الفترة والتي تشهد تغير الظروف المناخية.


وقال "النفيعي": "إن ما شاهدناه في المدرسة شي نفخر به جميعًا في مدارسنا وأنموذج يحتذى به ، فما وجدناه شي جميل من حيث إعداد العيادة المدرسية وتفعيلها بالشكل الصحيح الملموس، من خلال مشاهدتنا لسجل الكشف وطريقة التعامل مع الحالات" ، مثمناً جهود الجميع في فعاليات المدرسة .

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