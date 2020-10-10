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"النفيعي" يرسم13  خطوة لتميز 24 مشرفًا تربويًا بتعليم الطائف

في برنامج تدريبي نظمته الشؤون التعليمية بالمحافظة ويستمر 5 أيام

رسم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف، محمد بن عامر النفيعي، الطريق نحو التميز للمشرفين التربويين الجدد في 13 خطوة تقودهم إلى منصات الإبداع في المجال الإشرافي.

جاء ذلك خلال تدشينه البرنامج التدريبي للمشرفين التربويين الجدد والبالغ عددهم 24 مشرفاً، والمقام بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي، ومدير إدارة الإشراف التربوي، محمد العوفي، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الشعب والمشرفين التربويين .

وتمثلت الإضاءات التي طرحها "النفيعي" للمشرفين الجدد في السعي للنمو المهني والمعرفي، والإطلاع على اللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل التعليمي، والتعرف على مهام وواجبات وحقوق المشرفين التربويين، والاستفادة من خبرات الآخرين، والتخطيط الجيد للعمل الإشرافي، وتفعيل جانب العلاقات الإنسانية، والعمل على التجديد والتنويع في الأساليب الإشرافية، والحضور المدرسي الجيد، والتعرف على المدارس المزارة، وشمولية الزيارة، ونقل الخبرات للمدارس، واستشعار الدور الإشرافي، وقياس الأثر للزيارات من أجل التحسين.

وقدم "النفيعي" التهنئة للمشرفين الجدد وما حققوه من تميز خلال عملهم الذي يسبق الإشراف، مشيراً إلى أن الإشراف التربوي هو منصة الإبداع ومنه ينطلق التميز.

وكانت الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف نظمت برنامجاً تدريبياً للمشرفين التربويين الجدد يستمر لمدة خمسة أيام يقدم خلالها العديد من الحقائب التدريبية وتختتم بلقاء مفتوح مع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي الخميس القادم.

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"النفيعي" يرسم13  خطوة لتميز 24 مشرفًا تربويًا بتعليم الطائف
سبق

رسم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف، محمد بن عامر النفيعي، الطريق نحو التميز للمشرفين التربويين الجدد في 13 خطوة تقودهم إلى منصات الإبداع في المجال الإشرافي.

جاء ذلك خلال تدشينه البرنامج التدريبي للمشرفين التربويين الجدد والبالغ عددهم 24 مشرفاً، والمقام بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي، ومدير إدارة الإشراف التربوي، محمد العوفي، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الشعب والمشرفين التربويين .

وتمثلت الإضاءات التي طرحها "النفيعي" للمشرفين الجدد في السعي للنمو المهني والمعرفي، والإطلاع على اللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل التعليمي، والتعرف على مهام وواجبات وحقوق المشرفين التربويين، والاستفادة من خبرات الآخرين، والتخطيط الجيد للعمل الإشرافي، وتفعيل جانب العلاقات الإنسانية، والعمل على التجديد والتنويع في الأساليب الإشرافية، والحضور المدرسي الجيد، والتعرف على المدارس المزارة، وشمولية الزيارة، ونقل الخبرات للمدارس، واستشعار الدور الإشرافي، وقياس الأثر للزيارات من أجل التحسين.

وقدم "النفيعي" التهنئة للمشرفين الجدد وما حققوه من تميز خلال عملهم الذي يسبق الإشراف، مشيراً إلى أن الإشراف التربوي هو منصة الإبداع ومنه ينطلق التميز.

وكانت الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف نظمت برنامجاً تدريبياً للمشرفين التربويين الجدد يستمر لمدة خمسة أيام يقدم خلالها العديد من الحقائب التدريبية وتختتم بلقاء مفتوح مع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي الخميس القادم.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
04:22 PM

"النفيعي" يرسم13  خطوة لتميز 24 مشرفًا تربويًا بتعليم الطائف

في برنامج تدريبي نظمته الشؤون التعليمية بالمحافظة ويستمر 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رسم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف، محمد بن عامر النفيعي، الطريق نحو التميز للمشرفين التربويين الجدد في 13 خطوة تقودهم إلى منصات الإبداع في المجال الإشرافي.

جاء ذلك خلال تدشينه البرنامج التدريبي للمشرفين التربويين الجدد والبالغ عددهم 24 مشرفاً، والمقام بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي، ومدير إدارة الإشراف التربوي، محمد العوفي، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الشعب والمشرفين التربويين .

وتمثلت الإضاءات التي طرحها "النفيعي" للمشرفين الجدد في السعي للنمو المهني والمعرفي، والإطلاع على اللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل التعليمي، والتعرف على مهام وواجبات وحقوق المشرفين التربويين، والاستفادة من خبرات الآخرين، والتخطيط الجيد للعمل الإشرافي، وتفعيل جانب العلاقات الإنسانية، والعمل على التجديد والتنويع في الأساليب الإشرافية، والحضور المدرسي الجيد، والتعرف على المدارس المزارة، وشمولية الزيارة، ونقل الخبرات للمدارس، واستشعار الدور الإشرافي، وقياس الأثر للزيارات من أجل التحسين.

وقدم "النفيعي" التهنئة للمشرفين الجدد وما حققوه من تميز خلال عملهم الذي يسبق الإشراف، مشيراً إلى أن الإشراف التربوي هو منصة الإبداع ومنه ينطلق التميز.

وكانت الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف نظمت برنامجاً تدريبياً للمشرفين التربويين الجدد يستمر لمدة خمسة أيام يقدم خلالها العديد من الحقائب التدريبية وتختتم بلقاء مفتوح مع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي الخميس القادم.

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