"النقد": ننسق مع "العمل" لما يكفل السرية المصرفية في "حساب المواطن"

قالت "لا يحق الاطلاع على حساب العملاء إلا بإقرار أو أمر قضائي

أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي - قبل قليل - أن الاطلاع على أيّ حساب مصرفي للعملاء لا يتم إلا من خلال إقرارٍ من العميل أو بأمرٍ قضائي.

وقالت "بعض المواقع الإلكترونية نقلت تصريح محافظ المؤسسة في جريدة (الاقتصادية) بشكلٍ غير دقيق".

وبيّنت المؤسسة، أنه فيما يتعلق بـ "حساب المواطن"، فإن التنسيق قائمٌ مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يكفل مبدأ السرية المصرفية، ويحقق الهدف المنشود؛ وفقا لـ "رؤية المملكة 2030".